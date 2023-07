Wie viel verdienen Sie? Viertklässler fragen Gundelfinger Bürgermeister aus

70 Schulkinder der Peter-Schweizer-Grundschule besuchen den Bürgermeister und löchern ihn mit politischen, aber auch privaten Fragen.

Der Trubel im Großen Sitzungssaal im Rathaus Gundelfingen ist groß. Auf den Plätzen der Stadträte und Zuschauer sitzen am Mittwochvormittag 70 Grundschulkinder der Peter-Schweizer-Grundschule und tuscheln. Zusammen mit den Nachtwächtern sind die Klassen 4a, 4b und 4c vorbeigekommen, um den Bürgermeister und seine Aufgaben besser kennenzulernen. Ein Thema, dass sie neben der Stadtgeschichte im Unterricht behandelt haben. Als Bürgermeister Dieter Nägele in den Raum tritt, wird es langsam leiser. Er stellt sich vor: "Nägele, ich bin der Bürgermeister der Stadt Gundelfingen."

Der 54-Jährige stellt den Kindern einige fragen, unter anderem welche Gemeinden zur Verwaltungsgemeinschaft gehören, wie viele Personen im Stadtrat sitzen und erklärt ihnen die Abläufe im Rathaus. Und die Kinder haben auch einiges für das Treffen vorbereitet. Die vier kleinen Gundelfinger Nachtwächter Matteo, Milena, Lena und Sven spielen und singen zusammen mit den "großen" Nachtwächtern, die sonst singende Stadtführungen machen, Peter Gallenmüller, Johan Fischer, Rudi Mozet und Manfred Herzog etwas vor. Danach sagen die Kinder ein Gedicht auf, Zeilen davon lauten "Brauchen sie mal einen Rat, stehen wir sofort parat."

4. Klasse besucht Bürgermeister und Seniorenheim in Gundelfingen

Der Bürgermeister nimmt sichZeit für die Fragen der Kinder, die vom Politischen über das Stadtbild bis zum Privaten reichten. Warum wollten Sie Bürgermeister werden? Verdient man bei dem Job Geld? Wie ist es, im Mittelpunkt zu stehen? Haben Sie noch eine andere Arbeit? Und was machen Sie den ganzen Tag? Der Bürgermeister schmunzelt und beantwortet die Fragen nacheinander. Er erklärt, dass er jeden Tag um 8.30 Uhr mit der Arbeit loslegt. Er beantworte Mails, telefoniere, habe vier bis zehn Termine am Tag und führe viele Gespräche. "Langweilig wird es mir nicht." Ein Schulkind hakte nach, was denn das Beste an der Arbeit als Bürgermeister sei. "Wenn man etwas bewegen, helfen und Probleme lösen kann", antwortet Nägele. Das sei das beste Gefühl in seinem Job.

"Aber sind Sie glücklich mit ihrem Beruf?", fragt eine Schülerin. Das sei er auf jeden Fall. "Auch wenn ich nicht weiß, wie lange man das aushält", witzelt Nägele. Doch er sei zuversichtlich, dass er das noch einige Jahre machen werde. Ein anderes Kind möchte wissen: "Wie viel verdienen Sie?" Der Bürgermeister schmunzelt und weicht aus: "Das weiß ich noch gar nicht genau, ich bin ja noch nicht so lange Bürgermeister. Aber ich muss mal darauf achten, wenn mir mein nächstes Gehalt überwiesen wird." Andere fragen nach Hobbys, Kindern und seiner Frau.

Schule wünscht sich auch ein Fahrverbot auf dem Pausenhof in Gundelfingen

Die Lehrerin der 4a, Cornelia Gärtner, berichtet: "Wir haben im Herbst im vergangenen Jahr eine Stadtführung mit den Nachtwächtern gemacht". Beim neuen Bürgermeister habe man sich gedacht, dass sie den mal besuchen könnten. Die Fragen hätten sie zusammen mit den Kindern vorberietet.

Eine andere Lehrerin merkt im Namen der Schule an, dass sie gerne ein Fahrverbot auf dem Pausenhof hätten. Man mache sich Sorgen um die Gefahr für die Kinder und dass diese angefahren werden könnten. Die Jungen und Mädchen wünschen sich auch, dass die verblasste Fußballplatzlinien auf dem Pausenhof erneut werden, neue Fußballtore und eine größere Graffiti-Wand im Skaterpark. Andere Kinder fragen: Warum gibt es kein Kino? Kein Krankenhaus? Kein Freibad? Und wie steht es um das Piratenschiff im Maxgarten? An Letzterem arbeiten dem Bürgermeister zufolge die Pfadfinder. Ein Viertklässler, der bei den Pfadfindern ist, merkt an, dass laut seiner Leiterin aber die Stadt das Aufstellen übernehmen müsse. Das bestätigt Nägele. Nach einer Runde Süßigkeiten geht es für die Kinder weiter zum Haus der Senioren, wo sie die Einrichtung näher kennenlernen.