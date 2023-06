Wieder Marihuana in Gundelfingen gefunden

Die Polizei findet bei einer Personenkontrolle in einer Gundelfinger Parkanlage erneut Marihuana. In der Gärtnerstadt gab es zuletzt immer wieder Funde.

Bei einer Personenkontrolle in Gundelfingen haben Polizisten erneut Marihuana entdeckt. Laut Polizeiangaben kontrollierten die Beamten in einer Parkanlage an der Oberen Bleiche einen 20-Jährigen fest, der sich auffällig verhielt.

Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten eine geringe Menge an Marihuana. Die Drogen wurden sichergestellt, gegen den 20-Jährigen wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Marihuana in Gundelfingen: Es gibt immer wieder Funde

Zuletzt waren in Gundelfingen immer wieder kleinere Mengen an Marihuana gefunden worden, etwa am Bahnhof oder in einer Parkanlage an der Lauinger Straße. Vor dem Amtsgericht Dillingen musste sich zudem kürzlich ein Mann verantworten, der mit 1,5 Kilogramm Marihuana erwischt worden war. Auch er soll einen Großteil der Ware auf einem Parkplatz in der Nähe des Trainingsgeländes des FC Gundelfingen gekauft haben. Der FCG-Vorsitzende Viktor Merenda distanzierte sich von den Drogenkäufen. (naz mit AZ)

