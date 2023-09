Gundelfingen

Wikinger, Schmiede, Gaukler und Ritter

Plus Ob Besucher und Lagerleute: Die Menschen sind von weit her nach Gundelfingen zum Mittelalterfest gekommen. Sogar ein Mäusegaukler.

Von Simone Fritzmeier

Die kleine, weiße Maus mit den roten Augen heißt Klara. Ruckzuck krabbelt sie in ein Häuschen, die Kinder lachen laut. Es wird Mäuseroulette gespielt - ein Hingucker auf dem großen Gelände beim Mittelalterfest in Gundelfingen. Das Spiel ist schnell erklärt. In einem Kreis sind mehrere Mini-Häuschen verteilt, alle habe sie unterschiedliche Namen - Taverne, Zauberschule oder etwa Bäckerei.

Markus, der Mäusegaukler. Foto: Mira Büyükcolak

Maus Klara entscheidet spontan und jedes Mal anders, in welches Haus sie schlüpft. Wer auf das richtige gesetzt hat, der gewinnt - eine kleine Maus aus Stoff. Der Mann mit dem Nagetier ist Markus aus Biberach. "Nennt mich den Mäusegaukler. Das reicht", sagt er und das nächste Spiel geht los.

