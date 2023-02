Wildes Treiben am Gumpigen Donnerstag in Gundelfingen

Bei der feuchtfröhlichen Faschingsfeier treten die Bürgermeisterkandidaten in einem „närrischen Duell“ an. Die Narren sprechen beim Rathaussturm Bürgermeisterin Miriam Gruß frei.

Die Faschingsfreunde haben am Gumpigen Donnerstag in Gundelfingen ihr Unwesen getrieben. Los ging es mit dem närrischen Frühschoppen und dem traditionellen Kesselfleischessen – das dieses Mal das 25-jährige Jubiläum feierte. Dieses Mal auch mit der „bayerischen Kesselfleischkönigin“ – ein Narr mit Krönchen und im Kleid. Während der Feier im Bleichestadel witzelte Conny Deisler über die anwesenden Politikerinnen und Politiker.

Narren feiern Gumpigen Donnerstag in Gundelfingen

Natürlich mischten sich auch die Kandidatin und Kandidaten für die anstehende Bürgermeisterwahl am 12. März unter die Feiernden. Manuel Bahmann ( CSU), Roswitha Stöpfel ( Bündnis 90/Die Grünen), Niklas Junkermann ( SPD), Dieter Nägele (Freie Wähler) und Günther Ruck (parteilos) traten in einem „närrischen Duell“ im Innenhof der Walkmühle an. Im Team „Hufescharrer“ spielten sie mehrere Spiele gegen das Team „Amtsschimmel“, das aus Bürgermeisterin Miriam Gruß, Landrat Markus Müller, WV-Geschäftsführer Bernhard Schalk, Vorsitzender der „DLG - Kultur und Wir“ Heinz Gerhards und Walter Fuchshuber bestand. Ex-Landrat Leo Schrell war als Schiedsrichter aktiv. Die Teams tranken um die Wette, pfiffen so laut wie möglich mit Trillerpfeifen, mussten sich schnellstmöglich verkleiden, Ballons zerstechen und Bleistifte spitzen. Die „Hufescharrer“ gewannen mit einem deutlichen 4:2. Das Narrenzügle transportierte die Faschingsfreunde durch die Stadt.

59 Bilder Rathaussturm und närrisches Duell: So war der Gumpige Donnerstag in Gundelfingen Foto: Susanne Klöpfer

Glinken stürmen das Rathaus und nehmen Bürgermeisterin fest

Später zogen die vielen Faschingsverrückten unter Musik der Hüttagoischdr aus Syrgenstein zum Rathaus, um den Verwaltungssitz zu erstürmen. Mit einer Konfetti-Kanone schossen sie auf die Bürgermeisterin im Rathaus. Danach stürmten sie das Rathaus und Gerhard Kleiber, ehemaliger Vorsitzender der Glinken, nahm Bürgermeisterin Miriam Gruß gefangen. „Nach harter, aber vergebener Abwehr“, übergab sie die Dirigentschaft an die Glinken-Prinzenpaare. Das Narrengericht vor dem Rathaus warf ihr vor, dass Gruß nicht beim Hofball und Jubliläumsball war. Doch sie habe ihnen immer Glück gewünscht. Trotzdem ließen die Glinken die Rathauschefin entkommen. Aber nur unter einer Bedingung: Wenn sie am Faschingsdienstag den Vereinsmitgliedern ein paar Weißwürste ausgibt.

Danach ging es zurück zum Bleichestadel, wo weiter gefeiert wurde. Abends entzündeten die Tschasibo-Hexen das Walpurgisfeuer und eröffnen dadurch die Nacht der Hexen und Narren auf der Bleiche.