„Wir haben das Jahrhunderthochwasser gut in Erinnerung“

Der Saal des Gundelfinger Feuerwehrhauses ist am Samstagvormittag voll. Mehr als 100 Gäste lauschen den Fachvorträgen über Hochwasserschutz, die im Rahmen des Bürgerinformationstags „Hochwasserschutz am Gebäude“ vorgetragen werden. Das Hochwasser im Juni 2024 hinterließ seine Spuren in der Gärtnerstadt, vor allem im Stadtteil Peterswörth, dessen Straßen unter Wasser standen. „Ich dachte nie, dass ich mal mit dem Boot durchfahre“, sagt Feuerwehrkommandant Michael Wohlhüter während seines Vortrags über das richtige Verhalten bei einem Katastrophenfall.

Dominik Bunk Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hochwasserschutz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hochwasser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis