Wohnwagen prallt bei Gundelfingen gegen Kofferraumdeckel

Ein Wohnwagen ist am Sonntag bei Gundelfingen an ein Auto gestoßen. Der Fahrer hat den Unfall vermutlich nicht bemerkt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Auf einem Schotterparkplatz an der Äußeren Günzburger Straße bei Gundelfingen ist am Sonntag gegen 13 Uhr ein geparkter weißer VW Caddy von einem vorbeifahrenden Wohnwagengespann angefahren worden. Der Wohnwagen touchierte laut Polizeibericht mit der rechten Seite die geöffnete Kofferraumklappe. Dadurch wurde der Kofferraumdeckel verzogen.

Der Sachschaden liegt bei etwa 2500 Euro

Der Fahrer des Gespanns bemerkte den Aufprall nach Angaben der Polizei vermutlich nicht und setzte seine Fahrt weiter fort. Bei dem Zugfahrzeug soll es sich um einen grauen Audi Q7 mit HDH-Kennzeichen gehandelt haben. Am Wohnwagen dürfte im rechten Heckbereich ein deutlicher Unfallschaden zurückgeblieben sein. Der Sachschaden am Volkswagen gibt die Polizei mit etwa 2500 Euro an. Die Polizeiinspektion Dillingen bitte unter Telefon 00971/560 um Zeugenhinweise. (AZ)