Zeugenaufruf: Wer hat einen Unfall in Gundelfingen beobachtet?

An einer Kreuzung in Gundelfingen kommt es zu einem Unfall. Beide Fahrer behaupten, bei grüner Ampel gefahren zu sein. Die Polizei bittet jetzt um Hilfe von Zeugen.

Am Freitag gegen 12:40 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich der Lauinger Straße / Riedhauser Straße ein Verkehrsunfall mit zwei Pkw und einem geschätzten Sachschaden von circa 2000 Euro. Beide Unfallbeteiligten gaben bei der Unfallaufnahme laut Polizei an, dass sie bei grünem Lichtzeichen in die Kreuzung eingefahren wären. Zur abschließenden Klärung des Unfallhergangs werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei in Dillingen unter der Rufnummer 09071/560 zu melden. (pol)