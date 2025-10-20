Icon Menü
Gundelfingen: Zuschauer bekommt Platzverweis: Pöbelei beim FCG-Spiel in Gundelfingen

Gundelfingen

Zuschauer bekommt Platzverweis: Pöbelei beim FCG-Spiel in Gundelfingen

Gemeckert wird bei Fußball häufig über den Schiedsrichter. Bei einem U16-Spiel fiel am Sonntag offenbar auch eine Beleidigung, die Konsequenzen hat.
    Ein Zuschauer hat am Rande des U16-Spiels in Gundelfingen einen Platzverweis kassiert. Allerdings nicht per roter Karte, sondern von der Polizei.
    Ein Zuschauer hat am Rande des U16-Spiels in Gundelfingen einen Platzverweis kassiert. Allerdings nicht per roter Karte, sondern von der Polizei. Foto: Patrick Seeger, dpa (Symbolbild)

    Beim Fußball kochen die Emotionen bisweilen hoch. So hoch, dass in Gundelfingen am Sonntagnachmittag zu einem U16-Spiel die Polizei anrücken musste: Ein 48-jähriger Zuschauer hat laut der Beamten während des Juniorenspiels in Gundelfingen den Schiedsrichter beleidigt. Wie die Polizei weiter mitteilt, geschah der Vorfall kurz vor Spielende zwischen dem FC Gundelfingen und dem TSV Gersthofen. Der Mann verweigerte zunächst die Angabe seiner Personalien, woraufhin die Polizei hinzugezogen wurde. Gegen ihn läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung. Der Mann erhielt außerdem einen Platzverweis. (AZ)

