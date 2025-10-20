Zuschauer bekommt Platzverweis: Pöbelei beim FCG-Spiel in Gundelfingen

Beim Fußball kochen die Emotionen bisweilen hoch. So hoch, dass in Gundelfingen am Sonntagnachmittag zu einem U16-Spiel die Polizei anrücken musste: Ein 48-jähriger Zuschauer hat laut der Beamten während des Juniorenspiels in Gundelfingen den Schiedsrichter beleidigt. Wie die Polizei weiter mitteilt, geschah der Vorfall kurz vor Spielende zwischen dem FC Gundelfingen und dem TSV Gersthofen. Der Mann verweigerte zunächst die Angabe seiner Personalien, woraufhin die Polizei hinzugezogen wurde. Gegen ihn läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung. Der Mann erhielt außerdem einen Platzverweis. (AZ)

89423 Gundelfingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pöbelei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis