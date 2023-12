Zwei Brücken werden in Gundelfingen saniert

Es geht um die Brenzbrücke beim ehemaligen Café Konrad und die Flutkanalbrücke Friedhof-Walkstraße. So fällt der Beschluss im Stadtrat aus.

Der Gundelfinger Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, die Brenzbrücke beim ehemaligen Café Konrad sowie die Flutkanalbrücke Friedhof-Walkstraße zu sanieren. Eine Prüfung der über 70 Jahre alten Brücken hatte vergangenen Sommer zwar einen guten bis ausreichenden Zustand ergeben, dennoch empfahl Harald Pröbstle, Tiefbauamtsleiter der Stadt Gundelfingen, Angebote für den Sanierungsplan einzuholen, um beide Hochlastbrücken in einem Zug zu sanieren.

Die beiden Brücken, die im Abstand von etwa 100 Metern im Verlauf der Alten Günzburger Straße aufeinanderfolgen, wurden Anfang der 50er-Jahre für die höchste Tonnagelast ausgelegt. Das Bundesamt für Straßenwesen (BASt) bemisst die Lebensdauer solcher Brücken mit 80 bis 100 Jahren. Durch eine Sanierung könnte diese um etwa 25 Jahre verlängert werden. „Doch dazu müssen wir dringend was machen, sonst schaffen sie die hundert Jahre nicht“, so Pröbstle.

Die Brücken wurden vom Boot aus geprüft

Mitarbeiter des Gundelfinger Tiefbauamts und des Ingenieurbüros Hauf hatten die Brücken vom Boot aus auch auf der Unterseite geprüft. Auf Fotos, die Pröbstle bei der Stadtratssitzung zeigte, sind die Schäden erkennbar: Im Laufe der Zeit hat Wasser die Brücke beim neu gestalteten Friedensdenkmal durchdrungen und Betonabplatzungen verursacht. An diesen Stellen ist die freiliegende Bewehrung korrodiert, zahlreiche Querrisse mit Aussinterungen und Stalagmiten haben sich gebildet. „Die Brücke sieht nicht so dramatisch aus, sie wurde hochwertig gebaut“, so der Bauamtsleiter. Dennoch sind Aufbrüche an den Uferseiten, verursacht durch Zug- und Schubkräfte, deutlich erkennbar.

Pröbstle empfahl dem Gundelfinger Stadtrat, das Tiefbauamt zu beauftragen, Angebote für Ingenieurleistungen einzuholen. Bei beiden Brücken soll der Überbaubeton ersetzt und im Zuge dieser Maßnahme abgedichtet werden. Hinzu kommt im Unterbaubereich eine Betonsanierung; die Geländer werden ersetzt.

Die beiden Brücken sollen in einem Zug saniert werden

Stadtrat Manfred Wörle, CSU, wollte noch einmal genauer wissen, wie lange die geplante Sanierung voraussichtlich anhält. „Mit 20 bis 30 Jahren weiterer Lebensdauer der Brücken kann man rechnen“, so Pröbstle. Trotz der geschätzten Baukosten von etwa 450.000 Euro für beide Brücken sei ein kompletter Austausch unwirtschaftlich, da wesentlich teurer. Nach Meinung von Stadträtin Roswitha Stöpfel (Grüne) sieht zumindest die kleinere Flutkanalbrücke noch gut aus. „Kann man da die Brückensanierung noch ein paar Jahre verschieben?“ Bauamtsleiter Pröbstle empfiehlt, beide Baumaßnahmen zeitgleich durchzuführen.„Die Kosten könnten sich in ein paar Jahren verdoppeln. Wenn wir die Baumaschinen und Betonmischer schon vor Ort haben, müssen wir nicht zweimal anfangen. Das spart Zeit und Geld.“ Zudem werde die viel befahrene Straße, die über beide Brücken führt, nur einmal für circa drei bis vier Monate gesperrt.

Der Gundelfinger Stadtrat folgte einstimmig der Beschlussvorlage, die Brenzbrücke beim Café Konrad und die Flutkanalbrücke zu sanieren. Hierfür wurde das Tiefbauamt beauftragt, Angebote für den Sanierungsplan einzuholen. Bürgermeister Dieter Nägele wurde vom Stadtrat ermächtigt, ein Budget bis zu einer Höhe von 50.000 Euro zur Vergabe von Ingenieurleistungen an den wirtschaftlichsten Anbieter freizugeben. Die Sanierungen können dann schneller beginnen.