Zwei Fahrräder in Gundelfingen gestohlen

In Gundelfingen ereigneten sich kürzlich zwei Fälle des besonders schweren Falls von Diebstahl. Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 13. August, 20 Uhr, und Sonntag, 17. August, 23.20 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter am Gundelfinger Bahnhof ein hochwertiges Mountainbike der Marke Cube in grauer Farbe. Das Rad ist 3000 Euro wert.

Ein zweiter Diebstahl ereignete sich am Sonntag, 17. August, im Zeitraum zwischen 17.50 und 20.45 Uhr in der Sitzenbergerstraße, als ein ebenfalls unbekannter Täter ein älteres schwarzes Herrenrad im Wert von 70 Euro entwendete.

Beide gestohlenen Räder waren mit einem Schloss gesichert

In beiden Fällen waren die Räder mit einem Schloss gesichert. Die Dillinger Polizei ermittelt jeweils wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeuginnen und Zeugen werden darum gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter 09071/560 zu melden. (AZ)