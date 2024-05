Zwei Radlerinnen verletzen sich bei Unfall in Gundelfingen

Zwei Frauen, die mit ihren Fahrrädern in Gundelfingen unterwegs waren, haben sich bei einem Unfall verletzt.

Zwei Radlerinnen, die an Muttertag am frühen Nachmittag die Äußere Günzburger Straße in Gundelfingen befahren haben, haben sich verletzt. Als die vorausfahrende Radlerin stürzte, konnte die nachfolgende Fahrerin nicht mehr rechtzeitig bremsen und kam ebenfalls zu Fall. Sowohl die 34-jährige, als auch die 31-jährige Verkehrsteilnehmerin wurden leicht verletzt und kamen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. (AZ)