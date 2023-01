Zwei Urgesteine des Luftsportvereines Gundelfingen sind gestorben

Wie der Segelflieger Anton Mack und der Motorsegler Alwin Stricker den Flugverein in der Gärtnerstadt geprägt haben.

Im Dezember sind hochbetagt und innerhalb weniger Tage zwei Urgesteine des Luftsportvereines Gundelfingen verstorben. Sie wurden dem Verein zufolge nun unter Anteilnahme von großen Trauergemeinden, darunter viele ihrer Fliegerkameraden, zu Grabe getragen.

Anton Mack gehörte seit 1958 zu den Segelfliegern und war im Verein als "Fliegender Holländer" bekannt. Wenige Jahre nach Wiederzulassung der Fliegerei in Deutschland war er einer der ersten Flugschüler in der Nachkriegsgeschichte des Vereines. Er übernahm über viele Jahre hinweg organisatorische Aufgaben beim Abrechnen der Flugzeiten und beim Betrieb des Vereinsheimes. Bei der Trauerfeier dankten ihm die Vereinsmitglieder für sein Engagement bei dem Bau von der Flugzeughalle und dem Vereinsheim, wo Hallen- und Garagentore und anderes seine Handschrift tragen. Mack trug viel zum Erfolg des Vereins und zum guten Miteinander bei. Neben Ehrungen des Luftsportverbandes erhielt er im Jahr 2016 die Verdienstnadel in Gold mit Urkunde des Bayerischen Landessportverbandes. Er war fliegerisch aktiv bis 2011.

Alwin Stricker kam zum Verein 1960, da hatte er aber schon, fast die meisten Teile für sein eigenes Flugzeug fertiggestellt. Seinen einsitzigen Motorsegler „Krähe“ brachte er auch zur Vollendung, machte zunächst seine Prüfung als „Segelflieger“ und dann 1963 die Prüfung als Motorseglerpilot. Viele Jahre war er der Werkstattleiter des Vereins. Als ein neuer Flugplatz gesucht werden musste, war Stricker einer der Hauptakteure die auf die Stadt Gundelfingen zugingen und bei Bürgermeister Walter Gehör fanden.

Mit dem Ausbau der Werkstatt am Maxgarten, dem Bau einer Halle, eines Vereinsheimes und dem Neubau einer Werkstatt am Flugplatz hatte Stricker, der von 1964 bis 1981 Vorsitzender der „Flieger“ war, eine große Zahl von Baumaßnahmen zu verantworten. Als Ehrenvorsitzender des Vereines wurde seinem Einsatz mit Ehrungen des Luftsportverbandes und zuletzt im Jahr 2016 mit der Verdienstnadel in Gold mit großem Kranz und Urkunde des Bayerischen Landessportverbandes Respekt gezollt. (AZ)