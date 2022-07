Gundelfinger FDP feiert im Herbst mit viel Prominenz

Der Ortsverband wird 15 Jahre alt. Zum Fest hat sich unter anderem der FDP-Landesvorsitzende Martin Hagen angesagt.

Prominente FDP-Politiker werden im Herbst in Gundelfingen erwartet. Der Grund: Am Samstag, 15. Oktober, feiert der Ortsverband der Liberalen sein 15-jähriges Bestehen. Los geht es um 18 Uhr, teilen der Ortsvorsitzende Manfred Jüttner und der stellvertretende Bezirksvorsitzende Walter Lohner mit. "Dieser Termin ist natürlich ein Pflichtterm für die FDP-Mitglieder in Gundelfingen", sagt Ehrenvorsitzender Lohner.

Bezirksvorsitzender Stephan Thomae wird ebenfalls mitfeiern

Die Veranstaltung findet im Hotel-Gasthof Sonne, Lauinger Straße 52, in Echenbrunn statt. Wie Lohner informiert, haben als Gäste bereits zugesagt: Martin Hagen, Landesvorsitzender der FDP Bayern und FDP-Fraktionsvorsitzender im Bayerischen Landtag, Stephan Thomae, Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Fraktion Bundestag und FDP-Bezirksvorsitzender, sowie Daniela Busse, Bezirksrätin und Bezirksvorsitzende der Liberalen Frauen.

Vertreten ist natürlich auch der FDP-Kreisvorsitzende und Bezirksrat Alois Jäger sowie Gundelfingens Bürgermeisterin Miriam Gruß. Interessierte können sich bereits jetzt bei Lohner anmelden. (bv)