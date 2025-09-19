Gundelfinger Messe: Gäste sind heiß auf die GET 2025

Matthias und Sigrun Kammerer zählen am Freitagvormittag zu den Ersten, die mit ihren Rädern das Gelände der GET in Gundelfingen ansteuern. „Für uns ist das nicht weit, wir wollen uns informieren“, sagt die Fahrradfahrerin aus Niederstotzingen im Kreis Heidenheim. Und auch Bernhard Karg ist gleich beim Auftakt der Messe im Gartenland Wohlhüter. „Das ist wieder richtig gut gemacht, die GET ist top“, stellt der Steinheimer fest. Er werde sich alles anschauen, vor allem aber interessiere er sich für Schlepper und Bagger. Bei wolkenlosem Himmel und spätsommerlichen Temperaturen haben die Gundelfinger Erlebnistage, so der ganze Name der Messe, einen Auftakt nach Maß. Gut möglich, dass die Ausstellung nach den Wünschen des Gundelfinger Wirtschaftsvereinigungs-Vorsitzenden Bernhard Schalk dieses Mal noch „größer, bunter und vielfältiger“ wird. Die Messlatte ist hoch: Vor zwei Jahren wollten etwa 37.000 Menschen die GET sehen.

Der Auftakt ist auch angesichts der traumhaften äußeren Bedingungen vielversprechend. Gartenland-Geschäftsführer Thomas Wohlhüter, der mit seinen Brüdern Jürgen und Markus das Unternehmen leitet, strahlt übers ganze Gesicht. „Vor einer Eröffnung liegt immer Spannung in der Luft, aber wir haben alle ein richtig gutes Gefühl“, sagt der Firmenchef. Das Gartenland Wohlhüter stellt nicht nur die Kulisse für die Gundelfinger Messe, das Unternehmen mit seinen etwa 80 Mitarbeitenden feiert bei der GET die beiden Jubiläen „30 Jahre Gartenland“ und „75 Jahre Baumschule“.

Gundelfinger GET hat bis Sonntag täglich von 9.30 bis 18 Uhr geöffnet

Zur Eröffnung ist der Leiter der Bayerischen Staatskanzlei, Florian Herrmann (CSU), gekommen. WV-Vorsitzender Schalk begrüßt weitere Polit-Prominenz. Gekommen sind unter anderem Staatssekretär Ulrich Lange, Landrat Markus Müller, die Landtagsabgeordneten Manuel Knoll und Marina Jakob, Bezirksrat Johann Popp und viele Bürgermeister aus der Region, unter ihnen Frank Kunz (Dillingen), Katja Müller (Lauingen) und Willy Lehmeier (Wertingen). Schalk heißt auch „den GET-Erfinder“ Rainer Hönl willkommen. Die Gundelfinger Messe habe sich beeindruckend weiterentwickelt. „Wir hätten Chancen auf den Titel ‚Deutschlands schönste Verbrauchermesse im Zweijahrestakt‘“, sagt der WV-Sprecher. Ausgerichtet wird die Messe, die bis Sonntag von 9.30 bis 18 Uhr geöffnet hat (ohne Abendprogramm), von der WV und dem Gartenland Wohlhüter. Unterstützung gibt es von der Stadt Gundelfingen, die Ausstellungsorganisation liegt in Händen der Mörslinger Firma JWS.

Großes Lob zollen auch Minister Herrmann und Landrat Markus Müller. Regionale Messen wie die GET seien „Helden“ in einer globalen Welt, sagt Müller. Die GET zeige, was die Heimat zu bieten habe. Und mit 120 Ausstellern, so Müller, sei sie noch größer geworden. Minister Florian Herrmann betont: „Die GET ist etwas Besonderes, etwas Großartiges.“ Gundelfingen erlebe „ein Stelldichein des Mittelstands“. Die Messe sende „ein mutmachendes Signal“ aus, „wie stark diese Region ist“.

Der CSU-Politiker weist in seiner Rede auf die Bedeutung des Mittelstands hin, und er spricht sich für eine Deregulierungsoffensive aus. Schirmherr der GET ist Gundelfingens Bürgermeister Dieter Nägele. Die Messe habe sich in den vergangenen 26 Jahren zu einem Publikumsmagneten entwickelt. Nägele wirbt dafür, bis Sonntagabend die „einmalige Gelegenheit“ zu nutzen, mit Ausstellern und Besuchern ins Gespräch zu kommen. Thomas Wohlhüter beleuchtet die Geschichte der Firma, die sich nach der Gründung im Jahr 1950 durch Anton Wohlhüter zu einem bedeutenden Wirtschaftsunternehmen entwickelt habe. Und Staatssekretär Ulrich Lange sagt nach den ersten Schritten auf der GET: „Diese Ausstellung ist immer ein Erlebnis.“ Es lohne sich, nach Gundelfingen zu kommen.

Icon vergrößern Die Gundelfinger Erlebnistage lockten bereits am Beginn viele Besucher und Besucherinnen in das Gartenland Wohlhüter. Rechts WV-Vorsitzender Bernhard Schalk. Foto: Berthold Veh Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Gundelfinger Erlebnistage lockten bereits am Beginn viele Besucher und Besucherinnen in das Gartenland Wohlhüter. Rechts WV-Vorsitzender Bernhard Schalk. Foto: Berthold Veh

Das sehen offensichtlich viele Bürger und Bürgerinnen ähnlich, denn die GET lockt bereits am ersten Tag Besucherscharen an. Stammgast Hemma Grethlein sagt: „Die Ausrichtung dieser Messe ist eine fantastische Leistung.“ Die Gundelfingerin will sich am Abend den Vortrag „Gärtnern ohne Geschiss“ anhören. Der Dillinger Thomas Schreitt, Bereichsleiter Vertrieb beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Heidenheim, ist ebenfalls unterwegs. Hier könne er auch Geschäftspartner des Clubs treffen. Am Nachmittag werde das Maskottchen Paule auf dem Messegelände anzutreffen sein.

Icon vergrößern Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller (rechts) und Landtagsabgeordnete Marina Jakob wurden von Paula Print am Stand der Donau Zeitung begrüßt. Foto: Berthold Veh Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller (rechts) und Landtagsabgeordnete Marina Jakob wurden von Paula Print am Stand der Donau Zeitung begrüßt. Foto: Berthold Veh

Am Stand der Donau Zeitung begrüßt Zeitungsente Paula Print die Gäste. Auch der Medlinger Max Wiehler ist auf der GET. „Ist doch klar, dass ich hierher komme“, sagt Wiehler. Auf der Messe treffe er viele Bekannte, sie sei etwas Besonderes. Das ist die GET auch für Buben und Mädchen des Gundelfinger Montessori-Kinderhauses. Sie beschließen die Eröffnung mit einem fulminanten Auftritt. Das Motto „Magic Moments“ hat da Programmcharakter für die Gundelfinger Erlebnistage.