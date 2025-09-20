Gundelfinger Messe: Für die GET ist das Wetter am zweiten Tag fast zu schön

Die GET 2025 im Gartenland Wohlhüter ist ein Magnet. Auch der zweite Tag der Gundelfinger Messe lockt Publikum in Scharen an. Die Erlebnistage bieten nicht nur ein heißes Programm, manchen Gästen wird es an den Ständen in den Gewächshäusern nachmittags etwas zu warm. Kein Wunder, kein Wölkchen trübt den Himmel. Die Temperaturen nähern sich der 30-Grad-Marke. Da sehnt man sich an den Ständen nach Abkühlung, vor allem wenn nebenan ein Aussteller Whirlpools anpreist.

Auf der GET ist natürlich auch Gundelfingens Bürgermeister Dieter Nägele omnipräsent. Der Rathauschef ist Schirmherr der Schau. Und was für Nägele außergewöhnlich ist: Der Bürgermeister hat angesichts der Hitze kein Sakko an. Auf die Frage, dass er doch als Schirmherr fürs Wetter zuständig sei, gesteht Nägele: „Wenn es fünf Grad weniger hätte, wären noch mehr Leute da.“ Der Zulauf sei aber auch so gewaltig. Außerdem habe er „für den Sonntag kühleres Wetter bestellt“, sagt der Gundelfinger Bürgermeister verschmitzt.

Ohne Sakko: Gundelfingens Bürgermeister Dieter Nägele (rechts) mit Redaktionsleiter Berthold Veh an der Fotobox am Stand der Donau Zeitung. Foto: Berthold Veh

Die Besucher und Besucherinnen genießen ganz offensichtlich die Gundelfinger Erlebnistage. Auf der Showbühne gibt es durchgängig Programm. Susanne Mettel von der Firma Rosnrot präsentiert mit Jungs und Mädchen am Samstagnachmittag eine Kommunionkleider-Modenschau. Und die Gundelfinger Glinken holen bereits jetzt den Fasching auf die Messe. Die Mitglieder des Hofstaats zeigen ein fulminantes Programm.

„Sag‘s der DZ“ stößt auf Interesse

Betrieb ist auch am Stand der Donau Zeitung. Zeitungsente Paula Print kommt bei der Begrüßung unserer Leser und Leserinnen gehörig ins Schwitzen. „Sag‘s der DZ“, so lautet das Motto an unserem Stand. Einige Leser und Leserinnen nutzen dabei die Gelegenheit, mit unseren Redaktionsmitgliedern Berthold Veh und Dominik Bunk ins Gespräch zu kommen. Matthias und Bianca Egger, die mit ihrem Sohn Valentin unterwegs sind, wünschen sich „noch mehr lokale Artikel“. Ein Gundelfinger merkt an, dass zu viel aus dem Zusamtal in der Donau Zeitung berichtet werde, aus der Gärtnerstadt könne es dagegen mehr sein. Die gegenteilige Meinung äußern Hans und Barbara Kinnlinger aus Zusamaltheim. „Wenn eine Kuh im Bachtal Zwillinge bekommt, interessiert uns das nicht.“

Der Zeitungsente Paula Print (Nico Betz) wurde es in ihrem Kostüm am Stand der Donau Zeitung am Samstagnachmittag zu heiß. Foto: Berthold Veh

Rudolf Zengerle aus Finningen wiederum ist der Meinung, dass vieles zu sehr aufgebauscht werde. „Vieles ist zu schnell ein Drama“, sagt Zengerle und nennt die Berichterstattung über den mutmaßlichen Schützen an der B16 bei Dillingen, der nach Angaben der Polizei 19 Autos getroffen hat. Was alle Gesprächspartner vereint: Die Donau Zeitung am Morgen – oder bereits als E-Paper am Vorabend – wollen sie nicht missen.

Für den reibungslosen Ablauf beim Einweisen der Parkplätze sorgen die Feuerwehr und die Fanfare Brass Band. Manche wollen beim Verlassen der Messe nicht dem ausgeschilderten Weg folgen, sondern direkt zurück auf die Medlinger Straße, berichten Wolfgang Ruchti und Werner Maier von der Fanfare Brass Band. „Aber insgesamt gibt es keine Probleme“, stellt Ruchti fest.

Besucherin Adolfine Knapp: „Für Gundelfingen gibt es nichts Größeres“

Am späteren Nachmittag scheint der Publikumszustrom wieder zuzunehmen. Die Stimmung ist bei den meisten so wie das Wetter: sonnig. Adolfine Knapp genießt den Gang durch die Hallen, hat für die DZ ein Lob übrig und zeigt sich angetan von der GET. „Für Gundelfingen“, sagt Knapp, „gibt es nichts Größeres.“