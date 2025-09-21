Gundelfinger Messe GET 2025 hinterlässt gutes Gefühl bei Händlern und Kunden

Was für eine Gundelfinger Messe! Die GET 2025 hat erneut etwa 37.000 Besucher und Besucherinnen nach Gundelfingen gelockt. Ungefähr so viele, wie bei den Gundelfinger Erlebnistagen vor zwei Jahren. Und es wären vermutlich sogar noch mehr Menschen gekommen, wäre das Wetter nicht so traumhaft schön gewesen. An den Ständen in den Gewächshäusern war es insbesondere am Samstagnachmittag richtig heiß – für manchen potenziellen Gast vielleicht zu heiß. Zudem lockte das Spätsommerwochenende zu Ausflügen. Bei der nächsten Auflage der Messe sollten die Organisatoren jedenfalls über mehr Sonnenschutz auf den Gewächshäusern nachdenken.

Große Werbung für Gundelfingen und das Gartenland Wohlhüter

Die GET 2025 war eine große Werbung für Gundelfingen und das Gartenland Wohlhüter, das gleichzeitig sein 30-jähriges Bestehen und auch das Jubiläum „75 Jahre Baumschule“ feierte. Das Ambiente ist großartig, die Besucher und Besucherinnen fühlten sich wie in einem Park. Die Wirtschaftsvereinigung und das Gartenland haben mit dem Mörslinger Messebüro JWS und der Stadt Gundelfingen eine herausragende Ausstellung auf die Beine gestellt. Das Rahmenprogramm bot – von Tanzvorführungen bis zu Modenschauen – viel Abwechslung. Und abends gab es am Samstag Musik mit Brenzblech und am Sonntag Kabarett mit Doris Reichenauer.

Die Wirtschaft in der Region braucht Zuversicht

Die Stimmung war bei den Besuchern und Besucherinnen von Freitag bis Sonntag heiter. Und auch die 120 Aussteller, so viele wie noch nie bei der GET, konnten dem Vernehmen nach Werbung für ihre Angebote machen und wichtige Kontakte knüpfen. Die GET 2025 hinterlässt ein gutes Gefühl und eine Menge Zuversicht bei Händlern und Kunden. Genau das ist es, was die Wirtschaft in der Region braucht.