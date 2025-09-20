Sarah Straub: „Jeder Zweite wird von Demenz betroffen sein“

Wie kommt denn Ihr neues Buch „Lebensmut trotz(t) Demenz“ beim Publikum an?

SARAH STRAUB: Die Resonanz ist überwältigend. Im Grunde könnte ich nur noch Konzertlesungen halten. Nächste Woche, am Freitag, bin ich damit in der NDR-Talkshow. Und am Sonntag darauf habe ich einen Auftritt im St.-Pauli-Theater in Hamburg. Die Konzertlesung ist ausverkauft. Demenz ist ein gesellschaftliches Thema, das uns alle angeht. Wir reden von einer Volkskrankheit.

Sie haben bereits zwei viel beachtete Bücher über Demenz geschrieben – „Wie meine Großmutter ihr Ich verlor“ und mit Wolfang Link „Wohlfühlküche bei Demenz“. Warum haben Sie ein drittes Buch verfasst?

STRAUB: Es sind Geschichten über Betroffene und ihre Angehörigen, die es geschafft haben, lebensbejahend mit dieser Krankheit umzugehen. Sie haben mir auf eine beeindruckende Weise ihren Lebensmut gezeigt. Und ich will auch dazu beitragen, dass wir Menschen mit Demenz einfühlsam und respektvoll begegnen. Zudem möchte ich mit fundierten Informationen in dem Buch eine Orientierungshilfe geben. Viele wollen mit dem belastenden Thema zunächst nichts zu tun haben, das kann ich verstehen. Wir sollten uns aber mit Demenz auseinandersetzen.

Warum?

STRAUB: Unsere Gesellschaft altert. Und mit dem zunehmenden Alter steigt auch das Demenz-Risiko. Gleichzeitig ist Demenz gar keine reine Alterskrankheit. In unsere Demenz-Sprechstunde am Universitätsklinikum Ulm kommen auch viele jüngere Menschen. Meine jüngste Patientin ist noch keine 30.

Die digitale Welt, jetzt auch noch mit der KI-Revolution, führt zu einer ständigen Beschleunigung des Lebens. Steigt dadurch die Anzahl von Demenzerkrankungen?

STRAUB: Grundsätzlich steigt die Zahl, weil mehr Menschen ein hohes Lebensalter erreichen. Zur übermäßigen Nutzung von sozialen Medien und dem Internet ist zu sagen: Chronischer Stress erhöht das Risiko, an Demenz zu erkranken. Für unsere Gesundheit ist es wichtig, dass wir ausreichend Ruhephasen haben. Zu den ganz einfachen Tipps zählt, genügend zu schlafen, gesund zu essen, Sport zu treiben und sich geistig fit zu halten.

Der Titel des Buchs „Lebensmut trotz(t) Demenz“ wirkt ziemlich optimistisch. Ist Demenz nicht für alle Beteiligten eine niederschmetternde Diagnose?

STRAUB: Stimmt, das ist eine furchtbare Krankheit. Wir haben keine Heilungsmöglichkeit für Demenz. Aber was wäre denn die Alternative zu einem mutigen Herangehen? Demenz ist ein Teil unserer Lebensrealität. Umso wichtiger ist es, den Blick auf das zu richten, was trotz der Erkrankung möglich bleibt. Diese Achtsamkeit kann Betroffenen und Angehörigen helfen, zu erkennen, dass das Leben auch mit einer solchen Diagnose weiterhin lebenswert ist. Mein Buch erzählt von liebenswürdigen, inspirierenden Menschen, die genau diese Erfahrung gemacht haben. Ihr Beispiel zeigt uns, wie ein respektvoller Umgang auf Augenhöhe gelingen kann und dass jeder Mensch ein Recht hat auf ein gutes Leben – egal ob mit oder ohne Demenz.

Die Demenzwochen sind am 19. September gestartet. Es gibt einige Veranstaltungen in der Region. Wie schätzen Sie die Bedeutung der Demenzwochen ein?

STRAUB: Sie sind wichtig, weil dieses drängende Thema dadurch präsenter wird. Statistisch gesehen wird jeder Zweite von Demenz betroffen sein – entweder als Patient oder als Angehöriger. Dennoch dauert es häufig lange, bis die Erkrankung erkannt und richtig diagnostiziert wird. Viele Betroffene versuchen, ihre Veränderungen so lange wie möglich zu verbergen. Scham, Unsicherheit und das nach wie vor bestehende Tabu rund um Demenz tragen dazu bei, dass wertvolle Zeit verstreicht. Das ist bedauerlich, denn der Abbauprozess kann heute durch medikamentöse und nicht-medikamentöse Therapie verlangsamt werden. Oft kommen Demenz-Erkrankte aber zu spät in die Behandlung. Eine frühzeitige Diagnose kann helfen, dass Patienten selbstbestimmt mit der Erkrankung umgehen und ihr aktiv entgegentreten können. Davon berichtet gleich die erste Geschichte in dem Buch.

Demnach wäre es ein Gewinn, mehr über das Thema Demenz zu sprechen?

STRAUB: Natürlich. Nehmen Sie das Beispiel Depression, über das heute auch viele Prominente offen sprechen. Das hat auch anderen Betroffenen die Scham genommen, über ihre Krankheit zu reden und sich helfen zu lassen. Wir müssen lernen, jeden Menschen anzunehmen, wie er ist. Auch wenn er krank und schwach ist, muss die Würde jedes Menschen gewahrt bleiben, niemand darf sich stigmatisiert fühlen. Auch Menschen mit Demenz sind liebenswürdig – und haben ein Recht auf Teilhabe.

Wie meinen Sie das?

STRAUB: Wer ein Leben ohne gesundheitliche Einschränkungen führt, trifft in der Regel nicht so oft Menschen, bei denen das anders ist. Ich würde mir wünschen, dass mehr Menschen mit Demenz-Erkrankungen bei meinen Konzertlesungen dabei wären. Da ist gelebte Inklusion.

Zur Person Dr. Sarah Straub ist Neurowissenschaftlerin, Diplom-Psychologin und promovierte Demenzexpertin. Die Gundelfingerin arbeitet seit 14 Jahren in der neurologischen Abteilung des Ulmer Universitätsklinikums. Dort leitet die 39-Jährige eine Sprechstunde für frontotemporale Demenz. Bereits vor ihrem Psychologie-Studium hatte die gebürtige Lauingerin Erfolge als Musikerin. Einen großen Bekanntheitsgrad und damit den Durchbruch erreichte die Liedermacherin mit ihrem ersten Album RED. Sarah Straub erhielt dafür 2014 den Deutschen Rock- und Pop-Preis. Ihre Konzertlesungen zum Thema Demenz ziehen bundesweit das Publikum an. Das neue Buch „Lebensmut trotz(t) Demenz“ ist im Kösel-Verlag erschienen und auch im örtlichen Buchhandel erhältlich.