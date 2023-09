Gundelingen

09:16 Uhr

Wer hat Spielgerät für Kinder in Gundelfingen zerstört?

Wegen Sachbeschädigung in Gundelfingen bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

In einer Parkanlage an der Oberen Vorstadt in Gundelfingen verursachen Unbekannte einen Sachschaden von 4000 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Zwischen Freitag, 25. August, und dem Mittwoch, 30. August, wurde in der Parkanlage an der Oberen Vorstadt in Gundelfingen ein Wasserspielgerät für Kinder erheblich beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von circa 4000 Euro, teilt die Polizei mit. Sie bittet unter der Telefonnummer 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (AZ)

