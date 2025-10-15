Kühlturm-Sprengung in Gundremmingen: Von wo aus ist sie gut zu sehen?

Wenn am Mittag des 25. Oktober 2025 die Kühltürme des ehemaligen Atomkraftwerks in Gundremmingen gesprengt werden, ist das ein Ereignis. Eines, das womöglich sehr viele Schaulustige anlocken wird. Wir möchten daher wissen: Von wo aus im Landkreis Dillingen lässt sich das Spektakel aus sicherer Entfernung gut beobachten? Die Antwort darauf wird auch vom Wetter abhängen.

AKW-Sprengung: In Gundremmingen fallen 56.000 Tonnen Beton zu Boden

Denn das Kernkraftwerk, das seit 2021 außer Betrieb ist, befindet sich am Rande des Landkreises Günzburg zum Landkreis Dillingen und prägt somit auch hier die Landschaft. Mit ihren 160 Metern Höhe sowie einem Durchmesser von 76 Metern an der Taille und 85 Metern an der Mündung sind die Beton-Riesen selbst aus weiter Ferne nicht zu übersehen – wenn nicht gerade eine Nebelsuppe über der Gegend hängt. Für viele gehören die Türme zum Bild, sind sie ein Symbol für die eigene Heimatregion. Für andere wiederum ein Schandfleck, der endlich dem Boden gleich gemacht wird.

Ob man sich selbst nun zu den Atomkraft-Befürwortern oder -Gegnern zählt: Die Sprengung der Türme Ende Oktober wird ein einmaliges Ereignis sein. Dann fallen jeweils 28.000 Tonnen Beton in sich zusammen. Es ist das sichtbarste Zeichen des Rückbaus, der im Inneren schon längst läuft. Weil die „Niederlegung“, wie Experten das Vorgehen nennen, an einem Samstag stattfindet, dürften erst recht viele Menschen Zeit haben, um sich anzusehen, wie die Türme zu Boden gehen. Mittags um 12 Uhr wird es so weit sein.

Wo im Kreis Dillingen gibt es Aussichtspunkte für die Kühlturm-Sprengung?

Wer zusehen möchte, muss selbstverständlich einen angemessenen Sicherheitsabstand einhalten. Der Landkreis Günzburg wird eine mehrere hundert Meter umfassende Absperrzone festlegen. Der genaue Bereich sowie die Straßensperrungen werden noch bekannt gegeben.

Schon jetzt wollen wir von unseren Leserinnen und Lesern wissen: Werden Sie sich die Sprengung ansehen – und wenn ja, von wo aus? Können Sie das Spektakel vom eigenen Balkon oder Fenster aus beobachten oder wissen einen Aussichtspunkt im Landkreis Dillingen, der für die Öffentlichkeit zugänglich ist? Außerdem interessieren wir uns dafür, welche Erinnerungen und Emotionen Sie mit dem Kernkraftwerk in Gundremmingen verbinden und wie Sie nun zur Sprengung stehen. Teilen Sie es uns mit per Mail an redaktion@donau-zeitung.de oder redaktion@wertinger-zeitung.de. Schicken Sie gern Fotos mit Namen, Wohnort und Telefonnummer für mögliche Rückfragen. Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen.