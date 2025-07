„Haben keinesfalls Kleinigkeiten moniert“: Landratsamt äußert sich zu Vorwürfen aus Lauingen

Der neue Baumarkt in Lauingen lässt auf sich warten. Nach Ansicht einiger liege das auch an dem aufwendigen bürokratischen Verfahren. Im Stadtrat hatte das jüngst für Ärger gesorgt. Von einem „Musterbeispiel für Bürokratie“ hatte SPD-Rat Markus Stuhler gesprochen. Und davon, dass hier „ein Amt dem anderen Steine in den Weg“ lege. Auslöser für diese Äußerung war, dass der Flächennutzungsplan erneut ausgelegt und Stadtratsmitglieder erneut abstimmen mussten. Nun äußert sich das Landratsamt – und will einige Dinge klarstellen.

Jonathan Mayer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lauingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landratsamt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis