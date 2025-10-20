Halbierte Schulden und neue Visionen: Katja Müller als Kandidatin nominiert

Man könnte es als Formalie verstehen, doch für die Lauinger CSU ist die Nominierung von Katja Müller für die Bürgermeisterwahl in erster Linie Auftakt für den Wahlkampf. Müller, seit 2018 Bürgermeisterin der Herzogstadt, nutzt die Versammlung am Sonntagabend für eine Bilanz, Eigenlob und etwas Selbstkritik. Ihren Gegenkandidaten erwähnt sie nur indirekt.

Bevor sie selbst ans Rednerpult in der Cafeteria der BVS tritt, spricht Markus Hoffmann, Vorsitzender des knapp 70-köpfigen Ortsverbands. Er nennt die zahlreichen Besucherinnen und Besucher ein „tolles Zeichen der Unterstützung“ und dafür, dass in den letzten Jahren „ganz, ganz viel richtig gelaufen ist“. Auch Manuel Knoll stattet den Lauinger Parteikollegen einen Besuch ab. Der Landtagsabgeordnete und JU-Landesvorsitzende lobt Müller in höchsten Tönen: Sie habe „nicht die einfachsten Bedingungen vorgefunden“, als sie das Amt übernommen hat. Die Kassen waren knapp. Müller habe den Schuldenschnitt geschafft. „Das verdient Respekt.“ Knoll vergleicht Lauingen mit einem „vergilbten Diamant“: Es gebe eine schöne Altstadt, in der jedoch viele Gebäude saniert werden müssen. Viel sei inzwischen passiert, Müller die Richtige, diesen Weg fortzusetzen. Und er habe eines gelernt über Müller: Sie könne „nicht nur die freundliche und nette Bürgermeisterin“ sein, sondern auch mit Härte die Interessen ihrer Stadt durchsetzen.

15 Millionen Euro seien in Lauingen investiert worden

Dann tritt die Kandidatin selbst ans Pult. Müller spricht ihre Kritiker von damals an: Eine Frau mit Kind schaffe den Job nie, habe es geheißen. Doch sie habe es geschafft. Sie wolle gestalten, statt nur zu verwalten. „Ich lebe und liebe diesen Job, sieben Tage die Woche.“ Müller zieht Bilanz: Sie habe 11,1 Millionen Euro an Stabilisierungshilfen nach Lauingen geholt, die Schulden halbiert, die Stadt wieder handlungsfähig gemacht. Gleichzeitig habe man 15 Millionen Euro investiert, in den Neubau des Kurlandkindergartens, ins Kinderhaus am Radgarten, ins Notariat, ins Donauufer, die Johannesstraße. Der Grundstein sei gelegt, um „jetzt Lauingen zur Wohn- und Wohlfühlstadt zu machen“.

Müller übt auch Selbstkritik. Sie erwähnt die Bürgerentscheide zum Einkaufszentrum und zum Tierkrematorium. „Zwei Projekte, die ich für richtig hielt, die die Bürger aber abgelehnt haben.“ Sie habe sich nicht unterkriegen lassen, sondern weitergemacht – und dafür gesorgt, dass der V-Baumarkt nach Lauingen kommt. Sie erwähnt auch die Misere um den Neubau des Kurlandkindergartens, in dem während der Bauphase Schimmel auftrat. Und dann nimmt sie Bezug auf ihren Gegenkandidaten Philipp Barfuß, ohne ihn zu nennen: Es gebe keine Fluktuation in der Stadtverwaltung. Man habe 17 Personen mehr eingestellt als in den vergangenen Jahren (großteils in Rente) gingen.

Katja Müller wird mit 16 von 18 möglichen Stimmen nominiert

Müller beschreibt ihre Vision für die Stadt: 2030 würden Kinder über den neuen Pausenhof der Schule rennen, am Marktplatz höre man Lachen und Stimmengewirr, eine Familie, die sagt: „Hier bleiben wir“. Sie spricht die geplanten Investitionen in die Grund- und Mittelschule in Höhe von 60 Millionen Euro an, neue Gewerbe- und Wohngebiete, Dorferneuerungen. Wenn der Cap-Markt schließe, sei ihr Ziel ein neuer Lebensmittelmarkt in der Innenstadt. Das Verkehrskonzept liege vor, ein „Gesundheitshaus“ ihre Vision, ein neues Feuerwehrhaus geplant. Ihr Hashtag #müllerinmittendrin sei ihr Motto, „mittendrin beim Dorffest, mittendrein bei Entscheidungen“.

Für ihre Rede erntet sie viel Applaus von Parteimitgliedern und Besuchern. Dann wird sie nominiert. 18 stimmberechtigte Parteimitglieder sind anwesend, 17 Stimmen gültig, 16 entfallen auf die amtierende Bürgermeisterin. Müller lächelt: „Ich freue mich auf einen guten Wahlkampf zusammen.“