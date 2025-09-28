Dillinger Töpfermarkt: Ein Kaffeehaferl für 20 Euro?

Das Kaffeehaferl wird gedreht und mit beiden Händen umfasst. „Erst wenn das Gefühl der Tasse in der Hand stimmt, werde ich sie kaufen“, sagt Claudia Schmidt aus dem Meitinger Raum. Sie schlendert am Sonntag gemeinsam mit einer Freundin über den Dillinger Töpfermarkt. Rund um den Schlossgarten präsentieren Keramiker aus nah und fern ihre Waren. Es ist einiges los. Zahlreiche Interessierte schauen sich die handgemachten Einzelstücke an.

Elli Höchstätter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89407 Dillingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Töpfermarkt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis