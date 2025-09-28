Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donau Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Dillingen
Icon Pfeil nach unten

Handgemachte Keramiken auf dem Dillinger Töpfermarkt

Dillingen

Dillinger Töpfermarkt: Ein Kaffeehaferl für 20 Euro?

Am Wochenende kaufen viele Besucher beim Dillinger Häfelesmarkt ein. Dabei sind die handgemachten Einzelstücke deutlich teurer als die Tassen aus den Billigläden.
Von Elli Höchstätter
    • |
    • |
    • |
    Auch Keramiker aus der Region bieten beim Töpfermarkt in Dillingen ihre Waren an. So auch Elke Schubert aus Binswangen.
    Auch Keramiker aus der Region bieten beim Töpfermarkt in Dillingen ihre Waren an. So auch Elke Schubert aus Binswangen. Foto: Elli Höchstätter

    Das Kaffeehaferl wird gedreht und mit beiden Händen umfasst. „Erst wenn das Gefühl der Tasse in der Hand stimmt, werde ich sie kaufen“, sagt Claudia Schmidt aus dem Meitinger Raum. Sie schlendert am Sonntag gemeinsam mit einer Freundin über den Dillinger Töpfermarkt. Rund um den Schlossgarten präsentieren Keramiker aus nah und fern ihre Waren. Es ist einiges los. Zahlreiche Interessierte schauen sich die handgemachten Einzelstücke an.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden