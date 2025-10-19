Handwerksbetriebe im Kreis Dillingen blicken skeptisch auf die kommenden Monate

Das Handwerk in den Landkreisen Dillingen und Donau-Ries tritt auf der Stelle. Die Einschätzung der wirtschaftlichen Lage hat sich in der aktuellen Konjunkturumfrage der Handwerkskammer für Schwaben für das dritte Quartal gegenüber dem Vorquartal nicht verändert. 82 Prozent der befragten Handwerksbetriebe in Nordschwaben bewerten ihre aktuelle Lage als gut oder befriedigend, heißt es in einer Pressemitteilung der Handwerkskammer Schwaben.

18 Prozent bezeichnen ihre Situation dagegen als schlecht. Die Unternehmen befinden sich unverändert in Wartestellung, nur eine Minderheit von zehnt Prozent glaubt, dass sich ihre Lage in den kommenden Monaten verbessern wird. Der Anteil der Betriebe, die pessimistische Erwartungen haben, liegt nach Angaben der HWK bei 15 Prozent. Die Trendwende zum Besseren dürfte nach Einschätzung der Unternehmen vor allem daran scheitern, dass zu wenig neue Aufträge eingehen und damit auch die Umsätze sinken.

Dazu Ulrich Wagner, Hauptgeschäftsführer der HWK Schwaben: „Einmal mehr haben sich die Erwartungen, dass es endlich aufwärts geht, nicht bewahrheitet.“ Die Politik habe die angekündigte wirtschaftliche Trendwende noch nicht geschafft. Auch bei den Handwerksbetrieben in den Landkreisen Dillingen und Donau-Ries herrsche eine gewisse Ernüchterung. „Die versprochene, aber ausgebliebene Stromsteuersenkung für alle Unternehmen oder der angekündigte Bürokratieabbau, der jedoch viel zu zögerlich umgesetzt wird, sind nur zwei Punkte, die wir kritisieren“, erläutert Hauptgeschäftsführer Wagner in der Pressemitteilung.

Lage am Bau hat sich stabilisiert

Die wirtschaftliche Lage im Bauhauptgewerbe habe sich etwas stabilisiert, informiert Wagner. Die Hoffnungen der Branche ruhen auf dem Sondervermögen „Infrastruktur und Klimaneutralität“, das die Konjunktur in Deutschland ankurbeln soll. „Erste spürbare Effekte sind jedoch frühestens in 2026 zu erwarten“, so Ulrich Wagner. Im Ausbaugewerbe werde die Lage etwas besser als im Bauhauptgewerbe eingeschätzt. Deutlich zufriedener als im Vorquartal zeigen sich das Kfz-Handwerk und die Handwerke für den gewerblichen Bedarf. Spitzenwerte bei der Zufriedenheit melden die Lebensmittelgewerke. Von dieser positiven Konsumentenstimmung konnten die verbrauchernahen Gewerke wie Friseure oder Optiker allerdings nicht profitieren, heißt es in der Pressemitteilung.

Wie die Handwerkskammer für Schwaben mitteilt, sind die Auftragspolster dünner geworden. Die Betriebe in Nordschwaben zehren demnach von ihrem Auftragsbestand. Es fehle an neuen Aufträgen, sei es von privaten Verbrauchern oder von gewerblichen Auftraggebern. 17 Prozent der Betriebe melden laut Umfrage eine rückläufige Zahl an Auftragseingängen. Lediglich 14 Prozent der Firmen verzeichnen eine positive Entwicklung.

„Mit Verlässlichkeit und Entschiedenheit auf die Krisenstimmung reagieren“

Dazu sagt Ulrich Wagner: „Bei den Unternehmen und den Verbrauchern herrscht vielfach Unsicherheit. In diesem Klima wird nicht investiert und es wird nicht konsumiert.“ Die Politik müsse seinen Worten zufolge auf diese Krisenstimmung mit Verlässlichkeit und Entschiedenheit reagieren. „Hier ist noch deutlich Luft nach oben“, stellt der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer fest. (AZ)