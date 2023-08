18-Jährige überschlägt sich mit ihrem Auto bei Haunsheim

Eine Fahranfängerin hat auf der Kreisstraße bei Gundelfingen einen Unfall gebaut. Dabei überschlug sich ihr Wagen.

Eine 18-jährige Fahranfängerin ist am Montag mit ihrem Auto auf der Kreisstraße DLG 7 zwischen Gundelfingen und Haunsheim zunächst nach recht von der Fahrbahn abgekommen. Dabei übersteuerte sie zu stark und schleuderte über die linke Fahrspur, wo sie in einen angrenzenden Straßengraben fuhr.

Ins Krankenhaus nach Dillingen

Dabei überschlug sich der Pkw und kam in einem angrenzenden Feld zum Stehen. Die 18-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen und musste im Krankenhaus behandelt werden. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 12.000 Euro. (AZ)