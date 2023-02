Haunsheim

Aus dem ehemaligen Gasthaus zum Adler in Haunsheim werden Wohnungen

Plus Die marode Gaststätte in Haunsheim ist seit einigen Jahren verlassen. Nun sollen dort Wohnungen entstehen – von der Doppelhaushälfte bis zum 60-Quadratmeter-Apartment.

Von Susanne Klöpfer

Die Fassade ist beschädigt und die Fenster sind eingeschlagen an der alten Gaststätte zum Adler in Haunsheim. Mit dem Gebäude in der Schulstraße verbinden viele Haunsheimerinnen und Haunsheimer Kindheitserinnerungen. Lange aß man bei „Schnitzel Hans“ sein Schnitzel oder feierte im Saal Vereinsfeste oder Fasching. Nachdem die Betreiberfamilie aufgehört hatte, waren in den Räumlichkeiten die unterschiedlichsten Restaurants, darunter zuletzt eine Pizzeria. Doch dann war das Gebäude einfach zu marode und verfiel über die vergangenen zehn Jahre immer mehr. Das soll sich nun ändern. In diesem Jahr werden dort 17 Wohnungen entstehen, darunter zwei Doppelhaushälften, aber auch mehrere Apartments mit 60 Quadratmetern für Singles, junge Paare oder Seniorinnen und Senioren.

