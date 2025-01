Brand im Einfamilienhaus: Einsatz in Haunsheim

Am Montagnachmittag ist in einem Einfamilienhaus in der Straße „An der Zwerg“ im Haunsheimer Ortsteil Unterbechingen ein Brand ausgebrochen. Gegen 16.20 Uhr stellte der Hausbesitzer bei seiner Rückkehr starken Rauch aus dem Einfamilienhaus fest. Als er das Tor der angebauten Garage öffnete, kam es zu einer Verpuffung.

Für die Brandbekämpfung waren die Feuerwehren Unterbechingen, Oberbechingen, Haunsheim und Bachhagel vor Ort. Brandursache war offensichtlich unsachgemäß entsorgte heiße Asche. Die Schadenshöhe beziffert sich ersten Einschätzungen nach auf rund 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand. (AZ)