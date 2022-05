Endlich wieder gemeinsam singen, lachen und klatschen in Haunsheim

Große Wiedersehensfreude und beste Stimmung beim Gemeinschaftskonzert von Liedertafel und Musikverein Haunsheim - mit einigen Höhepunkten

„Musik ist Ausdruck von Freude und berührt unser Herz“. Dieses Zitat – es stammt wohl von Salesianerpater Don Bosco - fasst in einem Satz zusammen, was am Samstagabend im Haunsheimer Koarastadel geschehen ist. Rund 60 Menschen, etwa die Hälfte mit Instrumenten, die andere Hälfte kraft ihrer Stimme musizierend, haben es mit ihrer Serenade geschafft, die rund 150 Zuhörer für zweieinhalb Stunden all die Sorgen, Zukunftsängste und die hinter uns liegenden zwei Pandemiejahre einfach ein wenig vergessen zu lassen und sich ganz auf die Musik und die gute Stimmung einzulassen, die die Musikerinnen und Musiker verbreitet haben.

Bereits zum fünften Mal haben Musikverein und Liedertafel Haunsheim zum gemeinsamen Konzert in den Koarastadel geladen und im gut abgestimmten Wechsel von instrumentalen Beiträgen der Kapelle, Gesangsvortagen des Chores und Stücken. die von der ebenfalls beteiligten fünfköpfigen Band allein gespielt oder begleitet wurden, ein buntes Potpourri geboten. Wieviel Arbeit und Liebe bei den Mitwirkenden und insbesondere seitens der beiden Dirigenten, Heidrun Krech-Hemminger (Liedertafel) und Uwe Kaipf (Musikverein) in dem Projekt stecken müssen, lässt sich erahnen, wenn man das gut zweieinhalbstündige Abendprogramm erlebt hat.

Freude bei den Musikern in Haunsheim war sichtbar und spürbar

Dafür sind nicht nur viele intensive Proben, sondern auch eine gute Planung, Abstimmung und Koordinierung des ganzen Ablaufs nötig, der bis ins Detail stimmig war. Wie bei allen, die im Veranstaltungsbereich tätig sind, verliefen die beiden letzten Jahre auch bei den Haunsheimer Ensembles so ganz anders als gewohnt. Konzertabsagen, Probenausfälle, erste Online-Proben, vage Planungen für Auftritte, Hoffen und Bangen, ob und wann wieder Live-Konzerte stattfinden könnten - all das hat den Musikerinnen und Musikern zu schaffen gemacht. Entsprechend groß und spürbar war die Freude bei allen Beteiligten, nun endlich wieder ein großes Konzert vor Publikum spielen zu können, ohne Einschränkungen und mit höchster Motivation. „Gut, wieder hier zu sein. Gut, Euch zu sehen“, sangen die Mitglieder der Liedertafel dann auch so treffend nach der herzlichen Begrüßung der vielen Ehrengäste und aller Zuhörerinnen und Zuhörer durch Elke Rieß.

Musicals, Beatles-Songs sowie Polkas und Märsche

Das Programm, voller Gefühl, nicht kitschig, nicht volkstümelnd, aber durchaus mit einer gewissen Nostalgie, führte durch die vergangenen Jahrzehnte und durch verschiedene Genres. Von alten Volksweisen, Polkas und Märschen über Musical-Songs bis hin zu Arrangements ebenso bekannter wie geliebter Songs der Beatles, von Neil Diamond und Tom Jones boten die beiden Ensembles dem Publikum allerbeste Unterhaltung. Durch die tolle Mischung der Genres und den Wechsel der Ensembles kam jedes beteiligte Instrument und jede Stimme zu bester Geltung.

Und berührt hat die Musikam Abend alle irgendwann - den einen mehr bei der wunderbaren Version von Neil Diamonds „Sweet Caroline“, präsentiert vom Musikverein, den anderen bei „Ich wollte nie erwachsen sein“ aus Peter Maffays Tabaluga-Musical, für das sich die Liedertafel extra perfekte stimmliche Unterstützung durch einen kleinen Kinderchor geholt hatte und wieder andere bei der „Sentimental Journey“, ein Song von 1946, den die Band mit Heidrun Krech-Hemminger an der Melodica in Erinnerung an die unvergessene Doris Day leidenschaftlich darbot.

Lesen Sie dazu auch

Mit viel Humor, feinem Witz und rhetorisch brillant führte Musikverein-Leiter Uwe Kaipf durchs Programm. Die Freude der Musikerinnen und Musiker am Singen und Spielen, aber auch am Wiedersehen aus diesem schönen Anlass sprang von Beginn an auf die Zuhrerschaft über, so dass bei der letzten Zugabe des Abends, der von allen Musikerinnen und Musikern gespielten Bayernhymne, beinahe alle miteinstimmten.