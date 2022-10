Haunsheim/Gundelfingen

vor 39 Min.

Feuerwehr rückt zu Bränden in Haunsheim und Gundelfingen aus

In Gundelfingen und Haunsheim hat es in der Nacht auf Dienstag gebrannt.

Artikel anhören Shape

In der Nacht auf Dienstag hat es zwei Feuerwehreinsätze in der Region gegeben. In Haunsheim konnten die Bewohner das Doppelhaus noch rechtzeitig verlassen.

Die Polizei und die Feuerwehr sind am Montagabend kurz nach 22.10 Uhr in die Straße „Im Brühl“ nach Haunsheim gerufen worden. Dort hat es im Keller eines Doppelhauses aus noch nicht geklärter Ursache gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, hatten dort gelagertes Heu, Stroh und Holzbriketts Feuer gefangen. Ein technischer Defekt dürfte die Brandursache sein Die Feuerwehren Haunsheim, Unterbechingen und Gundelfingen rückten den Flammen zu Leibe und löschten die Glutnester ab. Es entstand ein Schaden von ungefähr 8.000 Euro. Die Bewohner konnten das Doppelhaus rechtzeitig verlassen, verletzt wurde niemand. In einer Firma in der Peterswörther Straße in Gundelfingen ist es am Dienstag gegen 5 Uhr zu einem Kaminbrand gekommen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Brand laut Polizeibericht bereits erloschen. Die Feuerwehr Gundelfingen, die mit 23 Einsatzkräften vor Ort war, überwachte das kontrollierte Ausbrennen des Kamins. Als Brandursache dürfte ein technischer Defekt im Zusammenhang mit der Lüftungsanlage in Frage kommen. Die Ermittlungen dauern hier noch an. (AZ) Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries, abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben

Themen folgen