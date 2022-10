Haunsheimer holt Weltrekord in den Landkreis Dillingen

Andreas Seeger ist eigentlich Steuerberater. Jetzt hat der Unternehmer bei einem internationalen Wettbewerb gewonnen – mit seiner besonderen Redekunst.

Andreas Seeger, Steuerberater und Experte für "erfüllende Unternehmensführung aus Haunsheim", wie er sich selbst bezeichnet, gewann mit seiner Redekunst beim 12. internationalen Speaker Slam in Mastershausen in Rheinland-Pfalz und war damit Teil eines Weltrekords. Er sagt – mit Stolz: "Ein Haunsheimer holt den Weltrekord nach Nordschwaben." Nach New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Wiesbaden und München fand am ersten Oktoberwochenende der Speaker Slam in Mastershausen statt.

Ähnlich wie bei den Poetry-Slams, bei denen um die Wette gereimt oder gerappt wird, messen sich beim Speaker Slam Redner und Rednerinnen mit ihren persönlichen Themen gegeneinander. Die besondere Herausforderung: Der Sprecher oder die Sprecherin hat nur vier Minuten Zeit, das Publikum mitzureißen und zu begeistern. Einen Vortrag so zu kürzen und trotzdem alles zu sagen, was wichtig ist, und sich dann noch mit seinem Publikum zu verbinden, das ist die Königsklasse im professionellen Speaking. Einer, der zur Königsklasse gehört, ist Andreas Seeger aus Haunsheim.

Haunsheimer ist Publikumsliebling

Sein Thema: "Unternehmer dürfen glücklich sein – Glück ist erlernbar". Anhand einer persönlichen Krisensituation zeigte er auf, wie man als Betroffener in solch herausfordernden Situationen am besten handelt. Dabei habe er nicht nur das Publikum von sich überzeugen können, sondern auch die Jury mit der Bühnenperformance begeistern, steht es in der Pressemitteilung. Er gewann das Publikums-voting beim Silent Speaker Battle. Seeger habe über Glück und innere Zufriedenheit gesprochen und die Zuhörer und Zuhörerinnen damit zu wahren Begeisterungsstürmen hinreißen können, heißt es weiter. Ein Dezibel-Messgerät auf der Bühne zeigt die Lautstärke des Beifalls. Für seine Leistung bekam Seeger den Excellence Award überreicht.

Andreas Seeger: Glück ist erlernbar

Seeger beschreibt: "Wenn es um das Thema Reichtum und Glück geht, gibt es viele Vorurteile und noch mehr Missverständnisse. Viele Menschen sind der Meinung, dass man mit Geld glücklich sein muss, wenn nur das Vermögen, das man sein Eigen nennt, groß genug ist." Mit über 30-jähriger Berufserfahrung als Steuerberater und Coach (Universität) hat er einige Hundert Unternehmen und Unternehmer begleitet.

"Auch aus eigener Erfahrung weiß ist: Glück ist erlernbar", so Seeger, und weiter: "Das Learning aus dem Vortrag ist, dass bereits mit einem ersten kleinen Schritt in dem einzelnen wichtigen Lebensbereich mehr innere Zufriedenheit entsteht." Mehr Zufriedenheit helfe in der Folge auch, gute Entscheidungen zu treffen – für sich, das Unternehmen und das Personal. "Gerade in diesen unsicheren Zeiten ist es noch wichtiger denn je, dass sich Unternehmer dessen bewusst sind", wird der Haunsheimer in der Pressemitteilung zitiert. (AZ, sb)

