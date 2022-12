Haunsheim

Heimat-Check: Haunsheimer sind zufrieden mit Vereinen und Verkehr

Plus Die Teilnehmenden bewerteten besonders die aktiven Vereine gut. Probleme sehen sie im Einzelhandel und der Gastronomie. Teilweise könnte es dafür bald Lösungen geben.

Von Susanne Klöpfer

Wo läuft es gut, was könnte besser sein in Haunsheim? Das wollte die Donau-Zeitung von Lesern und Leserinnen der Bachtal-Kommune beim Heimat-Check wissen. Mit 5,8 Punkten in der Gesamtbewertung erreicht Haunsheim im Vergleich zu anderen Städten und Gemeinden im Landkreis Dillingen genau den Durchschnittswert. Damit belegt die Gemeinde im Landkreis-Ranking den Platz 13 von 27. Drei Kategorien werden von den Teilnehmenden in Haunsheim überdurchschnittlich bewertet: Vereinsleben (8,2), Verkehr (7,3) und Sauberkeit (8,8). Aber an einigen Stellen hapert es auch noch.

