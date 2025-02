Wer hat in Haunsheim das Wahlplakat absichtlich beschädigt?

Die Dillinger Polizei meldet zwei Sachbeschädigungen, die sich am Wochenende im Landkreis Dillingen ereignet haben. Am Samstag gegen 18 Uhr beschädigten bisher unbekannte Täter in der Kellerstraße in Haunsheim mutwillig einen Gartenzaun und entfernten ein Wahlplakat. Der Schaden liegt bei etwa 500 Euro. Ebenfalls am Samstag, zwischen 15 und 22 Uhr beschädigten bisher unbekannte Täter in der Hauptstraße im Holzheimer Ortsteil Weisingen mutwillig den linken Außenspiegel eines geparkten grauen BMW 116i. Der Schaden liegt bei etwa 500 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen hat in beiden Fällen unter anderem Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)

