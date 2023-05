Haunsheim

Interview mit Haunsheims Bürgermeister: So investiert die Gemeinde

In Unterbechingen wird in den kommenden zwei Jahren die Ortsdurchfahrt ausgebaut.

Plus Christoph Mettel spricht darüber, wofür die Gemeinde dieses Jahr Geld ausgibt und wie sich Haunsheim bis 2025 entwickelt.

Von Susanne Klöpfer

Der Gemeinderat verabschiedet den Haushalt für 2023. Wie steht Haunsheim finanziell da?



Christoph Mettel: Haunsheim steht gut da, trotz großer Investitionen in den vergangenen neun Jahren konnte durch konsequenten Schuldenabbau der Haushalt weiter konsolidiert werden. Unseren Schulden stehen Rücklagen in nahezu gleicher Höhe gegenüber. Die Finanzplanung für die nächsten Jahre ist weiterhin verantwortungsvoll geplant und berücksichtigt die etwas unsichere Lage.

Für welche Projekte gibt Haunsheim im Jahr 2023 Geld aus?



Mettel: Das größte Projekt in den beiden kommenden Jahre wird der Ausbau der Ortsdurchfahrt Unterbechingen mit circa 600.000 Euro sein. Der bereits begonnene Neubau der Feuerwehrgerätehalle in Haunsheim wird in diesem Sommer abgeschlossen werden. Dieses Jahr geben wir dafür 535.000 Euro aus. Dazu kommen die Sanierung der Fassade des Feuerwehrhauses Unterbechingen und die Umgestaltung des Friedhofs Unterbechingen.

