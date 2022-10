Kameraden- und Soldatenvereinigung: Anton Schön gibt sein Amt ab

Anton Schön übergibt sein Amt als Mahner des Friedens an Josef Endres - ihm wird dann eine besondere Ehre zuteil.

Als Anton Schön im Juni dieses Jahres sich nicht mehr bei der Kreisvollversammlung der Bayerischen Kameraden- und Soldatenvereinigung (BKV) in Haunsheim zur Wahl des Kreisvorsitzenden stellte, hat für viele Mitglieder in den Krieger- und Soldatenvereinen des Landkreises Dillingen eine über 20-jährige Epoche geendet. Eine Epoche, in der ihr Kreisvorsitzender Anton Schön mit Ruhe, Ausdauer und enormem Fleiß diesen Kreisverband geführt habe, obwohl ihn viele Menschen im Landkreis gerade deshalb als Ewiggestrigen bezeichneten oder gar verlachten, so der ehemalige Landrat Leo Schrell in seiner Laudatio. „Doch Anton Schön blieb seiner Aufgabe, für den Frieden und die Freiheit einzutreten, treu und ermahnte bei all seinen öffentlichen Auftritten immer wieder die Gesellschaft, Frieden und Freiheit nicht als Selbstverständlichkeit hinzunehmen, sondern immer dafür einzutreten und, wenn notwendig, dafür zu kämpfen“, wusste Leo Schrell in der Kreisvollversammlung weiter zu berichten, nicht zuletzt mit dem Hinweis, wie recht der BKV-Vorsitzende gehabt habe. "Wir müssen nur in den Osten unseres Kontinents blicken."

Unerschütterlich für den Frieden eingestanden

Diese Unerschütterlichkeit von Anton Schön, als Mahner für den Frieden einzutreten, war auch Thema in allen Grußworten bei der offiziellen Übergabe seines Amtes als BKV-Kreisvorsitzender an seinen Nachfolger Josef Endres im Schützenheim von Kicklingen. Anton Schön erinnerte in seiner Ansprache, dass bereits in den 1990-Jahren über Jahre hinweg ein unerbittlicher Bruder-Krieg auf dem Balkan und somit in Europa geführt worden war, was nun seit dem kriegerischen Überfall von Russland vor einem halben Jahre gegen die Ukraine erneut Krieg in Europa bedeute. Er werde daher auch weiterhin für Frieden und Freiheit eintreten, ebenso wie sein Nachfolger und all die Mitglieder in den Krieger- und Soldatenvereinen im Landkreis Dillingen, in Bayern und in Deutschland. Anschließend blickte Anton Schön zurück auf seine 37-jährige Tätigkeit in verschiedenen Funktionen des BKV-Kreisverbandes, davon 21 Jahre als Vorsitzender. Seinem Nachfolger Josef Endres wünschte er bei der feierlichen Übergabe der Standarte des Kreisverbandes viel Glück in seiner Arbeit als oberster Mahner für Frieden und Freiheit im Landkreis Dillingen.

Anton Schön wird Ehrenvorsitzender der Kameraden

BKV-Kreisvorsitzender Josef Endres würdigte die Arbeit seines Vorgängers Anton Schön ebenso wie Dillingens stellvertretender Landrat Erhard Friegel, Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz und Haunsheims Rathauschef Christoph Mettel. Lobende Worte gab es für das langjährige Wirken von Anton Schön ebenfalls vom stellvertretenden BKV-Bezirksvorsitzenden Albert Dehm sowie von Werner Wölfel, Vorsitzender des Reservistenverbandes Schwaben Nord, der besonders die gute Zusammenarbeit mit Anton Schön in seinem Grußwort hervorgehoben hatte. Bei all diesen lobenden Worten zum Abschied durfte nicht fehlen, dass Anton Schön zum Ehrenkreisvorsitzenden ernannt wurde.