So sieht Kunst im Haunsheimer Kornstadel aus

Zur Vernissage dieser besonderen Gemeinschaftsausstellung sind viele interessierte Gäste gekommen. Und die haben nicht schlecht gestaunt.

Fünf Künstlerinnen und ein Künstler aus der Region hatten zur Vernissage ihrer Gemeinschaftsausstellung in den Kornstadel von Haunsheim eingeladen. Neben der Malerei von Jutta Heinle und Irene Kohl, präsentierte Karola Kettner Metallobjekte, Claudia Reining-Hopp Glaskunst, Sonja Schnürer Mosaik und Keramik und von Michael Pohlmann war ebenfalls Keramik ausgestellt. Passend zu Haunsheim, ging der Laudator des Abends, Hans Schnürer, in seiner tiefsinnig-launig geführten Rede auf den Ausstellungsort ein: „Ich denke doch, dass diese Ausstellung, die hier im Kornstadel stattfindet, verdeutlicht, dass es auch auf dem Lande, also hier bei uns, eine Vielzahl von kreativen und künstlerisch tätigen Menschen gibt, für die nicht unbedingt der größere finanzielle Erfolg, sondern die Verbundenheit mit der Region im Vordergrund steht“.

Die Kunst im Dorf lassen

Die sei auch daran zu erkennen, dass sie ihre Kunst im Dorf lassen und damit die Chancen auf eine lebendige Begegnung und Auseinandersetzung ihrer Kunst hier und heute ermöglichten. Im Weiteren stellte Schnürer die Kunstschaffenden vor. Gemeinsam sei allen die langjährige Erfahrung mit den Materialien, die Entwicklung einer persönlichen Ausdrucksform in ihrem jeweiligen künstlerischen Schaffen sowie die erleb- und spürbare Freude, die ihre Werke ausstrahlten.

Der Haunsheimer Bürgermeister Mettel ist stolz

Haunsheims Bürgermeister Christoph Mettel sagte in seiner Begrüßungsansprache, dass die Gemeinde stolz darauf sei, Gastgeber für diese ungewöhnliche Ausstellung zu sein. In diesem Zusammenhang verwies er auf die Kunstschaffenden, die im Kornstadel einen guten Platz zur Präsentation ihrer Werke erhalten haben. Der Aufforderung des Bürgermeisters, sich auf die gezeigte Kunst und die Künstler einzulassen, das Gespräch mit ihnen zu suchen und ihre Interpretationen von Alltagsdingen und -situationen zu erkunden, folgten viele Gäste der Vernissage. Die Ausstellung "Kunst im Kornstadel" öffnet erneut am Samstag, 27. August, von 15 bis 19 Uhr sowie am Sonntag, 28. August, von 10 bis 16 Uhr. (HOW mit pm)

