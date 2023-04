Spürhund-Einsatz: Verlassener Rollstuhl löst Großeinsatz bei Haunsheim aus

Der Rollstuhl wurde in einem Waldstück gefunden - ohne Besitzer. Was dann passiert ist.

In einem Waldstück zwischen Haunsheim und Hermaringen ist ein verlassener Rollstuhl am Wegesrand aufgefunden. Vom Besitzer war keine Spur. Da jedoch nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Eigentümer sich in einer hilflosen Lage befindet, rückte neben mehreren Streifenwägen auch ein Personenspürhund, sowie der Polizeihubschrauber aus, um die bewaldete Gegend um die Keltenschanze abzusuchen.

Wurde der Rollstuhl nur entsorgt?

Zuvor wurde bereits mit einer Polizeidrohne das Gebiet erfolglos abgesucht. Der Eigentümer konnte bislang nicht ermittelt werden. Derzeit muss davon ausgegangen werden, dass der Rollstuhl im Wald entsorgt wurde. Die dadurch entstandenen Kosten können im Ermittlungsfall dem Verursacher in Rechnung gestellt werden. (AZ)