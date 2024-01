Stefan Norder verlässt den Haunsheimer Gemeinderat

Aus beruflichen Gründen zieht es den ehemaligen Bundestagskandidaten der Grünen nach Bonn. Sein Mandat im Haunsheimer Gremium muss er dafür aufgeben.

Für Stefan Norder heißt es: Abschied nehmen. Und zwar vom Gemeinderat Haunsheim. Beruflich ist er künftig in Bonn tätig, bleibt aber weiterhin bei seiner Familie im Schloss der Gemeinde wohnen. Da er unter der Woche, also dann, wenn Ratsveranstaltungen stattfinden, an seinem Arbeitsort ist, kann er daran nicht mehr regelmäßig teilnehmen. Seine Nachfolge steht noch nicht endgültig fest. Bürgermeister Christoph Mettel erklärt bei der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend, während der er auch Norders schriftliche Amtsniederlegung verlas, dass in einem solchen Fall der Kandidat oder die Kandidatin mit den nächst meisten Stimmen nachrückt. "Wer innerhalb einer Woche nicht schriftlich absagt, ist es automatisch", sagt der Rathauschef. Eine Absage habe es bereits gegeben.

Gemeinde Haunsheim zahlt Kredite zurück

Abgesehen davon gab es, neben zwei vom Gremium abgesegneten Bauanträgen, auch eine andere positive Nachricht: Die Gemeinde zahlt zwei laufende Kredite zurück, die vor rund 20 Jahren im Rahmen der Dorferneuerung genommen wurden. Von den ursprünglichen 250.000 Euro fehlen noch 80.000. Mit einer Rücklage von rund 1,7 Millionen Euro sehen weder Bürgermeister Mettel noch die Ratsmitglieder darin ein Problem.

