20-Kilogramm-Kürbis prämiert

Gut 50 Gartenfreunde konnte Vorsitzender Bernd Jünger beim Kürbisfest mit Prämierung im Hausener Pfarrgarten begrüßen. Aus den beim Frühjahrstreff an die Kinder ausgegebenen Samen sind durch gute Pflege prächtige Kürbisse gewachsen. Den schwersten brachte Michael Wohlmann mit einem Gewicht von 20,6 Kilogramm mit. Die stolzen Kinder konnten sich über attraktive Preise wie Kinogutschein oder Eisgutschein freuen.

