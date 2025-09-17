Icon Menü
Hausen: 20-Kilogramm-Kürbis prämiert

Hausen

20-Kilogramm-Kürbis prämiert

Glückliche Teilnehmer beim Kürbiswettbewerb des Obst- und Gartenbauvereins Hausen.
Von Alfred Wasner für Verein für Gartenbau und Landespflege Hausen
    • |
    • |
    • |
    Schwere Kürbisse wurden beim Wettbewerb prämiert (oben von links): Bernd Jünger, Wiegemeister Georg Hirner, Markus Hirner und alle teilnehmenden Kinder.
    Schwere Kürbisse wurden beim Wettbewerb prämiert (oben von links): Bernd Jünger, Wiegemeister Georg Hirner, Markus Hirner und alle teilnehmenden Kinder. Foto: Alfred Wasner

    Gut 50 Gartenfreunde konnte Vorsitzender Bernd Jünger beim Kürbisfest mit Prämierung im Hausener Pfarrgarten begrüßen. Aus den beim Frühjahrstreff an die Kinder ausgegebenen Samen sind durch gute Pflege prächtige Kürbisse gewachsen. Den schwersten brachte Michael Wohlmann mit einem Gewicht von 20,6 Kilogramm mit. Die stolzen Kinder konnten sich über attraktive Preise wie Kinogutschein oder Eisgutschein freuen.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

