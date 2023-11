5500 Euro Schaden bei Verkehrsunfall in Hausen

Ein 21-Jähriger kracht am Montag im Dillinger Ortsteil Hausen beim Ausparken gegen das Auto einer 74-Jährigen. Verletzt wird bei dem Zusammenstoß niemand.

Einen Schaden von etwa 5500 Euro verursachte ein 21-jähriger Audi-Fahrer am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall im Dillinger Stadtteil Hausen. Laut Polizei war der junge Mann gegen 17.15 Uhr aus einem Parkplatz rückwärts in die Wittislinger Straße eingefahren und kollidierte mit dem Opel einer 74-Jährigen. Sie war auf der Wittislinger Straße in Richtung Hausener Kreuzung unterwegs, wie die Polizei mitteilt. Verletzt wurde bei der Kollision niemand. (AZ)