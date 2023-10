Abfallsäcke in Hausen brennen: Anwohner löschen das Feuer

Die Dillinger Polizei geht davon aus, dass die Müllsäcke, die in Hausen in Brand geraten sind, absichtlich angezündet worden sind.

Die Polizei wurde am Freitag gegen Mitternacht in die Gotenstraße im Dillinger Stadtteil Hausen gerufen. Dort waren auf der Straße abgelegte gelbe Abfallsäcke in Brand geraten. Anwohner konnten das Feuer selbstständig löschen.

Polizei geht von Absicht aus

Zur Brandursache bestehen derzeit keine Erkenntnisse. Die Polizei geht allerdings von vorsätzlicher Brandlegung aus und hat Ermittlungen gegen unbekannt eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)