Der Dillinger Stadtteil Hausen wächst weiter

Dort lebten Ende des vergangenen Jahres 2477 Menschen. Oberbürgermeister Kunz spricht auf der Bürgerversammlung über die Entwicklung des Orts.

Als Oberbürgermeister Frank Kunz die rund 70 Besucher und Besucherinnen der Bürgerversammlung im Stadtteil Hausen aufforderte, Fragen an ihn zu stellen oder Anregungen abzugeben, blieb es ruhig im großen Saal des Vereinsheims. Der ausführliche Vortrag zur Stadtentwicklung von Dillingen mit den Stadtteilen schien den Versammlungsbesuchern auszureichen, denn auch nach der zweiten Aufforderung des Rathauschefs rührte sich keine erhobene Hand.

Eröffnet hatte der Oberbürgermeister die Bürgerversammlung mit statistischen Zahlen zur Einwohnerentwicklung. Demnach zählte Dillingen am 31. März 2023 exakt 20.334 Einwohner. 2477 von ihnen leben im Dillinger Stadtteil Hausen, im Jahr zuvor waren es 2467 Bewohner und Bewohnerinnen. Bei den Geburten verzeichnete die Stadt im vergangenen Jahr 176 Neugeborene, 20 Babys wohnen dabei in Hausen. Bei den Geburtenzahlen habe es in den zurückliegenden fünf Jahren einen merklichen Rückgang gegeben, stellte Kunz fest.

105 Paare gaben sich im vergangenen Jahr in Dillingen das Ja-Wort

Die Stadt registrierte im vergangenen Jahr 214 Sterbefälle. Die Zahl habe sich wieder auf Normalmaß eingependelt, nachdem sie in den Corona-Jahren 2020/21 doch um einiges höher ausgefallen sei. Im Stadtteil Hausen starben im vergangenen Jahr 15 Menschen. In ganz Dillingen gaben sich 105 Paare das Ja-Wort, und in Hausen allein schlossen 13 Paare den Bund fürs Leben.

Im Jahr 2022 wurden laut Kunz "nur" 49 Wohneinheiten genehmigt, was besonders mit Blick auf die Flüchtlingssituation viel zu wenig sei. Zurückzuführen sei dies jedoch auch auf den Wegfall diverser Bundeszuschüsse. Und auch die gestiegenen Zinsen halten nach Worten des Rathauschefs Investoren gerade im Bauwesen zurück.

Kunz sprach auch über die Haushaltsvolumina des vergangenen und des laufenden Jahrs. Demnach beträgt der Gesamthaushalt 2023 im Ansatz 69,7 Millionen Euro, wobei die angesetzte Gewerbesteuer mit rund 9,5 Millionen Euro und der kommunale Einkommensteueranteil und 12,1 Millionen die größten Posten auf der Einnahmenseite ausmachten. Bei den Ausgaben des Vermögenshaushaltes stehen nach den Worten des Oberbürgermeisters Ausgaben für Baumaßnahmen in Höhe von 16,1 Millionen Euro an, die Kosten für Vermögenserwerb bezifferte er mit 3,2 Millionen Euro. Die Stadt müsse Darlehen über 9,3 Millionen Euro aufnehmen, um den anstehenden Aufgaben nachkommen zu können. Die Schulden werden deshalb laut Planung auf 23,3 Millionen Euro steigen, die Rücklagen sind mit 5,2 Millionen Euro in den Büchern.

Einige Straßenbaumaßnahmen habe die Stadt in Hausen in den vergangenen zwei Jahren umgesetzt. Die Projekte reichten von der Deckenbausanierung Keltenstraße, 1. Bauabschnitt bis zum Endausbau im Baugebiet Altheimer Feld II. Des Weiteren seien an der Hildegardstraße sechs neue Bäume gepflanzt worden. Gehweg-Absenkungen seien in der Keltenstraße/Pointstraßem, Hildegardstraße/Schabringer Straße und Keltenstraße/Staufenstraße durchgeführt worden.

Nahwärme und schwimmende PV-Anlagen sind ebenfalls Thema in Hausen

Kunz informierte auch über die Situation in den Kindergärten der Stadt, die noch relativ entspannt sei, was sich jedoch bei steigenden Geburtenraten und der Aufnahme von neuen Flüchtlingen schnell ändern könne. Auf die Zwischenfrage, ob denn das Fernwärmenetz der Stadt für Hausen ausgeweitet werden könne, sagte der Oberbürgermeister, dass das mit den momentanen Kapazitäten nicht möglich sei. Zum Thema schwimmende Fotovoltaikanlagen in Seen erläuterte Kunz, dass die von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck angeordneten neuen Rahmenbedingungen Probleme bereiteten. Für ihn sei es unverständlich, dass innovative Ideen zur Erzeugung erneuerbarer Energien nicht immer mitgetragen werden, sobald sie scheinbar nicht aus dem Kreis der Ampel-Koalition kommen.