Die Feuerwehr Hausen muss 19 Mal ausrücken

Die Freiwillige Feuerwehr im Dillinger Stadtteil Hausen hat in diesen Tagen Bilanz gezogen. Vorsitzender Thomas Fluhry begrüßte dazu etwa 50 Mitglieder im Vereinsheim in Hausen. Kommandant Armin Gentner berichtete über das vergangene Dienstjahr 2024. So hielt die Hausener Feuerwehr 38 Übungen ab, darunter eine Leistungsprüfung, sowie eine Inspektionsübung. Auch 2024 war „ein sehr einsatzreiches Jahr“, wie Gentner berichtete.

Die Feuerwehr absolvierte 19 Einsätze und leistete dabei etwa 300 Einsatzstunden, informierte der Kommandant. Neben mehreren Hochwasser-Einsätzen wurden die Ehrenamtlichen auch zu 14 technischen Hilfeleistungen bei Verkehrsunfällen gerufen. In einem Fall war auch eine Reanimation erforderlich.

In der Jugendfeuerwehr engagieren sich 16 Jugendliche

Die Jugendgruppe besteht aus 16 Jugendlichen. Zwei von ihnen konnten in den aktiven Dienst übernommen werden. Sechs Jugendliche haben mit dem Basismodul der MTA-Ausbildung begonnen. Zwei neue Atemschutzgeräteträger, ein neuer Gruppenführer und ein Maschinist wurden ausgebildet.

Als Höhepunkt der Versammlung ehrte Armin Gentner drei verdiente Kameraden für die 25-jährige Dienstzeit: Michael Böhm, Michael Lehmann und Markus Stegmüller. Die offizielle Ehrung mit Übergabe der Urkunde und des Ehrenkreuzes nahm Stadtbrandmeister Jochen Bucher vor, der im Anschluss die Versammlung mit aktuellen Infos zur Feuerwehr versorgte. Oberbürgermeister Frank Kunz dankte den geehrten Feuerwehrmännern und überreichte ihnen ein Geschenk der Stadt Dillingen. Zudem bedankte sich der Rathauschef bei der Feuerwehr Hausen für die erbrachte Leistungen im Jahr 2024 und übernahm die Ehrung des Freistaates Bayern für die Einsatzkräfte des Juni-Hochwassers.

Ein weiterer Höhepunkt der Versammlung: Kommandant Gentner begrüßte drei neue Mitglieder bei der Jugendfeuerwehr. Dies sind Johanna Jünger, Simon Launer und Johannes Mayer. Am Ende informierte Vorsitzender Thomas Fluhry über aktuelle Vereinsthemen. (AZ)