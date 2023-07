Feuerwehr muss zu Heckenbrand in Hausen ausrücken

Neun Einsatzkräfte der Feuerwehr Hausen sind am Dienstagmorgen im Einsatz, weil sie eine Hecke löschen sollen. Der Brandverursacher wollte nur Unkraut vernichten.

Die Feuerwehr musste am Dienstag zu einem Heckenbrand im Dillinger Stadtteil Hausen ausrücken. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 8 Uhr in die Straße Am Oberfeld gerufen. Dort wollte ein Mann mit einem Gasbrenner Unkraut vernichten. Er hatte etwa einen halben Meter Abstand zu einer Thuja-Hecke, als diese Feuer fing.

Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte hatte der Mann den Brand größtenteils selbst mittels eines Gartenschlauchs gelöscht. Die Nachlöscharbeiten führte die Feuerwehr Hausen durch. Sie war mit neun Einsatzkräften vor Ort. Durch das Feuer wurde die Hecke stark beschädigt. Zudem wurde der Kühlergrill eines in der Nähe geparkten Autos in Mitleidenschaft gezogen. Die Ermittlungen zur genauen Schadenshöhe dauern noch an. (AZ)

