Hoigarten des Gartenbauvereins Hausen am Obstwinkel

Gut 30 Naturliebhaber kamen zum Hoigarten des Gartenbauverein Hausen am Obstwinkel und genossen den schönen Sommernachmittag bei einer mitgebrachten Brotzeit. Es wurde auch Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten zur Verkostung mitgebracht. Schließlich wurde der Behang der vielen Obstbäume mit Früchten begutachtet, wobei das Urteil dazu unterschiedlich aus fiel. Die Kinder konnten sich auf der frisch gemähten Wiese austoben und auf dem alten Traktor schalten und walten, was ihnen sichtlich Spass machte.

