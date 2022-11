Hausen

06:00 Uhr

In Hausen verteidigen Junggesellen ihre vermeintliche Freiheit

Plus Die Theatergruppe zeigt nach zwei Jahren Pause, was sie kann. Die Laienspieler und -spielerinnen zeigen ein Stück, das nahe an der Realität spielt.

Von Horst von Weitershausen

Wegen der leeren Gemeindekassen wird eine neue Steuer eingeführt. Alle nicht verheirateten Männer sollen eine "Ledigensteuer" zahlen. Von der Abgabe befreit, wird nur, wer schriftlich drei Körbe nachweisen kann, oder ein anerkannter "DEPP" ist. Die drei hart gesottenen "Weiberfeinde", Großbauer Mathias Breitlinger (Anton Stadtrecher), Barbier Peter Füchsl (Florian Leicht) und Breitlingers Freund Alois Hintauf (Stefan Mesch), beschließen ihre Freiheit sowie ihren Geldsack mit Zähnen und Klauen zu verteidigen. Nein, das ist keine wahre Geschichte – wenn auch in vielen Teilen nah an der Realität. Zumindest bleibt beim diesjährigen Theaterstück der Theatergruppe Hausen kein Auge trocken. Denn auch die Kontrahentinnen der drei Männer haben aufgerüstet. Die Bettelfrau Besenreitergodl (Doris Heinisch) weiß ihre Chance ebenso zu nutzen wie Breitlingers ledige Schwester Katharina (Roswitha Furch). Welches Ziel sich Hintaufs Knecht Franz (Martin Stadtrecher) und Breitlinger Magd Vevi (Nadine Furch) dabei gesteckt haben, bleibt lange Zeit im Verborgenen.

