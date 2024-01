Messerattacke in Hausen: Aggressiver Mann tickt aus

Ein Streit ist am Montag im Dillinger Stadtteil Hausen eskaliert. Es kommt zu einem Angriff mit einem Messer. Die Polizei rückt mit einem Großaufgebot aus.

Ein Streit zwischen Nachbarn sorgte am Montagabend für ein Großaufgebot der Polizei. Die Einsatzkräfte wurden kurz nach 18 Uhr in den Dillinger Stadtteil Hausen gerufen. Dort war es in einem Mehrfamilienhaus zu einem Streit zwischen zwei Bewohnern gekommen. Einer der Männer beleidigte und bedrohte den anderen und führte gegen ihn mit einem Messer Stichbewegungen aus. So steht es im Polizeibericht.

Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung

Der Angegriffene konnte die Messerattacke mit einem Karton abwehren, worauf der Angreifer das Messer fallen ließ. Daraufhin trat der aggressive Bewohner seinen Nachbarn mit dem Fuß und verletzte ihn leicht. Eine medizinische Behandlung vor Ort war nicht erforderlich. Der renitente Angreifer hingegen wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht. Gegen ihn ermittelt die Polizei wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung. (AZ)