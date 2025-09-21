Hauswand in Holzheim mit blauem Lack beschmiert

Eine Hauswand in der Augsburger Straße in Holzheim ist in der Zeit von Freitag, 18 Uhr, bis Samstag, 11.45 Uhr, mit blauem Lack beschmiert worden. Vor Ort konnte nach Angaben der Polizei ein Farbeimer sichergestellt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Dillinger Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Die Polizeiinspektion Dillingen hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Sie bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 09071/560 zu melden. (AZ)