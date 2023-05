Andreas Kümmert kommt zur Heidenheimer Musiknacht

Der Sänger wird das Festival am 13. Mai eröffnen. Welche Auftritte sonst noch geplant sind und wo es Tickets gibt.

Bereits zum dritten Mal findet am Samstag, 13. Mai, die Heidenheimer Musiknacht statt. Wie schon im vergangenen Jahr veranstalten die Musiker Jörg Stockinger, Andreas Antoniuk und Siggi Schwarz das beliebte Festival. Geplant sind 21 Auftritte an 18 Veranstaltungsorten in Heidenheim. Mit dabei sind wieder viele bekannte Bands und Künstler aus der regionalen Musikszene. Die musikalische Vielfalt reicht von Rock, Blues, Funk, Soul, Country, Folk bis zu Heavy Metal.

Höhepunkt der Musiknacht ist laut den Veranstaltern der Auftritt von Andreas Kümmert. Der Sänger ist für seine markante Blues- und Soul-Stimme bekannt. Kümmert, der 2013 die Castingshow „The Voice of Germany“ gewann und 2015 zum deutschen Vertreter, für den Eurovision Song Contest, gewählt wurde, ist gerade mit seinem neuen Album auf Platz 30 der Deutschen Album Charts eingestiegen. Der Sänger hat das Heidenheimer Publikum schon mehrfach bei seinen Auftritten mit der Band von Siggi Schwarz begeistert. Er wird die Heidenheimer Musiknacht eröffnen und von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr in der Pauluskirche auftreten.

Wo es Tickets für die Heidenheimer Musiknacht gibt

Die Musikerinnen und Musiker treten in mehreren Heidenheimer Kneipen, im Pressehaus der Heidenheimer Zeitung, in der Dualen Hochschule, im Foyer des Konzerthauses sowie in der Paulus- und Michaelskirche auf. Tickets für die Musiknacht gibt es im Ticketshop der Heidenheimer Zeitung, bei Schreibwaren Süßmuth in Giengen, im Reisebüro Activ Reisen in Heidenheim, bei der Stadt-Information Heidenheim und in den teilnehmenden Lokalen. Abendkassen-Tickets gibt es am Veranstaltungstag ab 17.30 Uhr bei der Stadt-Information Heidenheim und am Heidenheimer Bahnhof. Kinder bis einschließlich 14 Jahren haben freien Eintritt.

Dabei sind neben Andreas Kümmert: Ikarus, Liberty, Cold Shot, Red Hot’n Blues, Lee Mayall & The Flap Jacks, Hansi Linde Band, Quasi Musici, Your Session, Crossover, Unskilled, Walter Georges Heinle, Darkness/Blacksmith/Kerker, Six for Brass, Herman Hill Band, Village Boyz, Enslave the Chain, Bleach to Black, I am Korny, Madman’s Desire, Manu Ittner und Gitta Schürck dabei. (AZ)

