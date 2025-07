Aufmerksamer Bürger entdeckt in Heidenheim gefährliche invasive Pflanze

Dank eines Hinweises aus der Bürgerschaft wurde am Schlossberg, direkt am Schlosstor, die gefährliche und in der gesamten EU verbotene Pflanze Heracleum mantegazzianum (Riesen-Bärenklau) entdeckt. Diese invasive Art stammt ursprünglich aus dem Kaukasus, breitet sich in Teilen Europas rasant aus und stellt laut Pressemitteilung sowohl für Menschen als auch für die heimische Flora und Fauna eine ernstzunehmende Bedrohung dar.

„Invasive gebietsfremde Art von unionsweiter Bedeutung“

Die Pflanze könne bei Hautkontakt in Verbindung mit Sonnenlicht schwere Verbrennungen verursachen, heißt es in der Mitteilung der Stadt Heidenheim. Zudem ist sie laut EU-Verordnung seit 2017 als „invasive gebietsfremde Art von unionsweiter Bedeutung“ eingestuft – ihre Verbreitung, Vermehrung und der Transport sind verboten.

Die städtischen Betriebe Heidenheims hätten unverzüglich Maßnahmen zur sicheren Entfernung der Pflanzen ergriffen, informiert die Stadt. Das betroffene Gelände werde in nächster Zeit regelmäßig kontrolliert, um eine mögliche erneute Ausbreitung frühzeitig zu erkennen und zu verhindern.

Die Stadt Heidenheim dankt dem Bürger für seine Aufmerksamkeit

Die Stadtverwaltung bedankt sich ausdrücklich bei dem Bürger für seine Aufmerksamkeit und seinen Einsatz. Sie ruft gleichzeitig alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, verdächtige oder potenziell gefährliche Pflanzenfunde umgehend zu melden. Nur durch schnelles Handeln könne die Ausbreitung solcher Arten verhindert und die Sicherheit für Mensch und Natur gewährleistet werden. (AZ)