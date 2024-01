Heidenheim profitiert von seinem Bundesligisten

Der 1. FC Heidenheim spielt in der 1. Bundesliga und die Stadt profitiert. Die Nachfrage nach Zimmern und Gastronomieangeboten steigt.

Viele Fußball-Fans aus der ganzen Republik sind seit Saisonstart in der Fußball-Bundesliga in den vergangenen Wochen nach Heidenheim gereist, um ihre Lieblingsmannschaft in der Voith-Arena spielen zu sehen und zu unterstützen. Da ist etwa ein Ehepaar aus Bremen, das mit der Familie zum Spiel gegen den Aufsteiger 1. FC Heidenheim 1846 an die Brenz kam und nach dem Abpfiff Schloss Hellenstein besucht. Das verdeutlicht laut Pressemitteilung der Stadt Heidenheim: Die Fußball-Fans wandeln sich vor und nach dem Spiel zu klassischen Touristen, von denen Hotels, Gastronomen und der Handel und damit letztlich auch die Stadt Heidenheim profitieren.

Das Medieninteresse am FCH und der Stadt ist enorm gestiegen

Oberbürgermeister Michael Salomo freut sich: „Der Aufstieg des 1. FC Heidenheim 1846 hat unsere Stadt bundesweit, ja in ganz Europa und der Welt noch bekannter gemacht." Dieser Imagegewinn hätte keine Kampagne der Stadt schaffen können“, fügt der Rathauschef hinzu. Bereits vor dem Relegationsspiel im Mai gegen den HSV stieg das Medieninteresse am FCH und der Stadt Heidenheim, das sich auch in den Wochen und Monaten nach dem Aufstieg hielt.

In der Stadt-Information informieren sich seit Saisonstart im Jahr 2023 deutlich mehr Menschen über das Freizeit- und Kulturangebot in Heidenheim und der Region. Rückmeldungen von Hotels und Gastronomen bestätigen nach Angaben der Stadtverwaltung diese Wahrnehmung. Sie berichten von einer gestiegenen Nachfrage nach Zimmern und Gastronomieangeboten.

Die Stadtverwaltung hatte dem FCH zum Aufstieg mit einem humorvollen Video gratuliert, das über den städtischen Youtube-Kanal nach wie vor abrufbar ist. Das Video ist auch auf der Internetseite der Stadt Heidenheim unter www.aufsteigerstadt.de zu sehen sowie auf allen Social Media-Plattformen der Stadt – Profilname heidenheim.de –, im Einzelnen Youtube, Facebook, Instagram und Tiktok. Am Tag nach dem Aufstieg feierte der Verein gemeinsam mit Fans und der Stadtverwaltung den Erfolg samt Eintrag der Mannschaft um Trainer Frank Schmidt, der in Bachhagel wohnt, und Vereinsvorsitzendem Holger Sanwald ins Goldene Buch der Stadt. (AZ)

