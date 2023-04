FC Heidenheim will die Verkehrssituation verbessern

Neue Parkhäuser und mehr Shuttlebusse sollen dazu beitragen, an Heimspieltagen in Heidenheim Probleme zu verhindern. Am Bebauungsplan wird noch immer gearbeitet.

Sportlich läuft es derzeit sehr gut für den 1. FC Heidenheim: Der Aufstieg in die Erste Bundesliga ist greifbar nahe. Mit dem sportlichen Erfolg steigt natürlich auch das Interesse der Menschen, was sich wiederum auf die Besucherzahlen bei den Heimspielen auswirkt. Und damit geht ein Problem einher: „Die Verkehrssituation war schon vor der Corona-Pandemie bei den Heimspielen nicht einfach, das haben viele nur vergessen. Inzwischen sind die Zuschauerzahlen wieder auf Vor-Corona-Niveau angekommen und die Probleme sind wieder da“, sagt der FCH-Vorstandsvorsitzende Holger Sanwald.

Hinzu kommt noch, dass der FCH plant, die Voith-Arena zu vergrößern und auf eine Kapazität von 25.000 Besuchern auszubauen, derzeit sind es 15.000. „Doch das ist natürlich nur möglich, wenn die Verkehrssituation vorher verbessert wurde“, betont Sanwald.

Neu sind diese Überlegungen nicht, denn schon bevor die Stadt Heidenheim das Stadion 2019 an den Verein verkauft hat, war eine Studie in Auftrag gegeben worden, die die Machbarkeit eines Ausbaus analysiert und dabei einen besonderen Blick auf den Verkehr wirft. Im Jahr 2020 dann stimmte der Gemeinderat zu, den Flächennutzungsplan und den Bebauungsplan für das Quartier rund ums Stadion zu verändern. Zur gleichen Zeit beschloss das Gremium, den Bebauungsplan für das Areal beim Klinikum zu verändern. Doch während dort bereits die Bauarbeiten für die Neubauten laufen, hat sich bei der Voith-Arena bisher gar nichts getan.

Klinikum hatte Priorität

„Das erweckt nur den Eindruck, im Hintergrund laufen die Planungen weiter“, sagt Petra Saretz, Vorstandsmitglied des FCH und zuständig für die angedachten Veränderungen. Beide Bebauungsplanverfahren seien von der Stadt an ein externes Planungsbüro vergeben worden, „und die Neubebauung beim Klinikum hatte einfach Priorität“. Doch auch der FCH sei inzwischen relativ weit gekommen.

Das wird so auch vonseiten der Stadtverwaltung bestätigt. Wie Pressesprecher Stefan Bentele erklärt, soll der Bebauungsplan „Fußballstadion/Heeräcker/Katzental“ im Frühsommer mit dem Offenlegungsbeschluss in den nächsten Verfahrensschritt gehen. Nach einem Beschluss des Gemeinderats wird er einen Monat lang offengelegt. Mit einem Satzungsbeschluss werde zum Ende des Jahres gerechnet. Da parallel dazu auch der Flächennutzungsplan geändert werden soll, hat auch das Regierungspräsidium in Stuttgart mitzureden. Wenn beide Pläne in Kraft seien, könne der Bauträger einen Bauantrag stellen, so Bentele.

Shuttlebus-Test beim Kiel-Spiel 1 / 1 Zurück Vorwärts Wenn der 1. FC Heidenheim am 23. April Holstein Kiel auf dem Schlossberg empfängt, wollen die Verantwortlichen des FCH einen Shuttlebus-Test machen. Zusätzlich zu den Bussen, die aus dem Stadtgebiet aus allen vier Himmelsrichtungen Fans zur Voith-Arena transportieren, soll ein weiterer Shuttle-Service angeboten werden, der außerhalb des Stadtgebiets liegt. Wo der Standort genau sein wird, steht aktuell noch nicht fest. Die Verantwortlichen sehen das als Testlauf für zusätzliche Shuttlebus-Linien, die dafür sorgen sollen, an Heimspieltagen die Verkehrssituation auf dem Schlossberg zu entschärfen. (au)

Doch dabei wird nicht der Ausbau der Voith-Arena die Hauptrolle spielen. „Wir wollen nicht nur das Stadion ausbauen, sondern die Gesamtsituation auf dem Schlossberg verbessern“, erklärt Sanwald. Und so steht für ihn in der Prioritätenliste der Bau eines Shuttle-Bahnhofs bei der Osttribüne ganz oben. Hier kommen auch jetzt schon die Shuttlebusse an, doch weil das Gelände auch noch als Parkplatz genutzt wird und deshalb viele Besucher und Besucherinnen unterwegs sind, können die Busse nicht in der Geschwindigkeit und Menge fahren, wie es wünschenswert und notwendig wäre. „Es geht dabei auch um die Sicherheit der Besucher“, sagt Saretz. Könnte der gesamte Bereich als Shuttle-Bahnhof genutzt werden, dann könnten mehr Busse eingesetzt werden, auch aus den Kreisgemeinden. „Das wäre sehr hilfreich, um die Verkehrssituation an Spieltagen zu verbessern“, so Saretz.

Zwei Parkhäuser sind geplant

Doch wo sollen die Besuchenden ihre Autos abstellen, wenn der Parkplatz nicht mehr zur Verfügung steht? „Geplant ist, zwei Parkhäuser zu bauen, eines für die FCH-Fans und eins für die Gästefans“, so Sanwald. „Wir wollen nicht mehr Parksuchverkehr provozieren, sondern gute, geregelte Abläufe“, ergänzt Saretz. Das alles sei völlig unabhängig davon, ob der FCH aufsteigt oder nicht, betonen beide. Neben den Parkhäusern und dem Shuttle-Bahnhof gibt es noch andere Pläne für das Areal rund ums Stadion: Für die Wärmeversorgung will der FCH mit den Stadtwerken ein Blockheizkraftwerk bauen, außerdem sollen Radabstellflächen entstehen.

Es gibt noch keine Detailplanung

Im Bebauungsplan ebenfalls vorgesehen sind mehr und größere Aufstellflächen für Polizei und Rettungskräfte sowie Evakuierungsflächen. Um diese zu bauen, muss auch ein Streifen des Waldes zwischen dem Stadion und den Trainingsplätzen gerodet werden. „Natürlich legen wir Wert darauf, dass das so wenig wie möglich ist“, betont Sanwald. Noch gibt es beim FCH keine Detailplanung. „Zunächst brauchen wir einen Bebauungsplan, dann wissen wir, was möglich ist. Erst dann haben wir Sicherheit und können genauer planen“, so Saretz. Wichtig ist den beiden auch, dass alle Überlegungen in guter Abstimmung mit den anderen Beteiligten, darunter auch dem HSB, laufen. Man sei regelmäßig in Gesprächen und stimme sich ab, so Sanwald.